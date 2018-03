SPOTTED : Le BlackBerry Hair, la relève du Burgundy Hair est assurée !

Spotted ! Repéré, grillé, espionné… Rien ne peut décemment échapper aux yeux de lynx de Mademoiselle Public. Sillonnant les réseaux sociaux, fouillant scrupuleusement la toile, elle promet de dénicher pour vous les nouvelles tendances les plus croustillantes, les plus canon, les plus en vogue. Celles qui feront de vous une beautysta et une fashionista avertie, celles qui feront de vous « la fille in ». À savourer avec les yeux ou à adopter sans plus attendre dans la vie de tous les jours, à votre guise !

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Les nouvelles tendances de colorations jaïssent sur les réseaux sociaux tous les jours sans qu’on ne puissions (ou voulions) arrêter le phénomène. Si la semaine dernière, nous vous présentions le Desert Rose Hair, c’est au tour d’une couleur plus « naturelle » et gourmande de faire son apparition. De son petit nom, le Blackberry Hair a déjà séduit les beautystas et toute la toile en une seule photo.

Inventé et diffusé par la coloriste Megan Schipani, le Blackberry est bien évidemment inspiré de la couleur de la mûre, le fruit. Sur demande de la cliente qui souhaitait une coloration qui ne nécessitait que peu d’entretien, la coloriste a décidé d’opter pour une teinte sombre qui a cependant demandé pas mal de travail.

En effet, elle a du éclaircir pendant 8h, au préalable avec une technique de balayage les cheveux de la cliente, pour ensuite les recouvrir avec les teintes violettes et burgundy (et même un peu de bleu) ! Le résultat ? De jolies nuances de violet intenses sans pour autant tomber dans l’extrême pigmentation !

La toile est sous le charme même s’il nous faut avouer que ce nouveau nom n’est qu’un prétexte supplémentaire pour adopter les cheveux… violets.

>> Et vous, qu’en pensez-vous ?