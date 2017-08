Une start-up lance le «Airbnb des piscines»

Une start-up française, Swimmy, a lancé en juillet un service de mise en relation entre propriétaires de piscine et baigneurs. Rafraîchissant !

Qui n’a jamais eu envie de piquer une tête dans une piscine sans se soucier de son entretien ? C’est désormais possible grâce à l’idée culottée d’une jeune femme, Raphaëlle de Monteynard. A 32 ans, cette ancienne salariée vient de lancer son «Airbnb des piscines», Swimmy. Sur le modèle du célèbre site américain de location de biens entre particuliers, il s’agit de louer non pas sa résidence mais seulement sa piscine. Depuis juillet, sa plate-forme met en relation des particuliers propriétaires de piscine avec des baigneurs, le temps d’une demi-journée.

Swimmy revendique déjà près d’une centaine de piscines référencées et «6 à 7 fois plus d’utilisateurs potentiels». A 17 € par personne en moyenne la demi-journée, ceux-ci sélectionnent en ligne la piscine qui leur plaît ou simplement la plus proche de chez eux. La start-up se rémunère en prélevant une commission de 10 % sur chaque transaction. «Pour notre premier mois, nous en comptons déjà 45», se félicite la fondatrice de Swimmy. Le plus souvent présents lors de la location, les propriétaires peuvent en plus proposer à leurs hôtes transats, toilettes, restauration et autres services (douche, barbecue, tennis…) en supplément.

«L’idée m’est venue l’été dernier en me baignant dans la piscine d’une amie, raconte Raphaëlle de Monteygnard. Je me suis dit qu’il serait agréable de pouvoir disposer d’un site recensant les piscines disponibles aux alentours.»

1,8 million de piscines recensées en France

Une rapide étude de marché révèle à Raphaëlle de Monteygnard qu’il y a «plus de 1,8 million de piscines privées recensées en France. C’est le deuxième marché mondial derrière les Etats-Unis !». Or l’entretien d’une piscine coûte cher, «entre 800 et 1 000€ par an en moyenne», selon son étude, hors impôts. L’idée séduit aussitôt les propriétaires qu’elle contacte. «Un sur deux s’est dit prêt à louer sa piscine», raconte-t-elle. En 2019, la jeune entrepreneuse espère pouvoir proposer plus de 57 000 piscines à la location ! Avec la canicule qui sévit ces jours-ci, son concept peut donner envie de tenter l’expérience