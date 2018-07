Startups, Meds…: Maymouna Badji à cœur ouvert !

Retrouvée dans son Cabinet Sénégal Ressources humaines (SEN’RH), niché au paisible quartier de Sacré-Cœur, Maymouna Badji, spécialisée en Ressources humaines (RH) et Organisation des entreprises, a reçu, dans ses locaux, Rewmi Quotidien. Entre des réunions et rendez-vous de brainstorming à la sauvette, téléphone portable collé à l’oreille, dans une ambiance bon enfant, le temps semble précieux chez Maymouna Badji. Un nom qui occupe une place importante dans la religion musulmane, et pour cause. Etymologiquement Maymouna est un prénom arabe signifiant «heureuse» et «sous la protection divine». Maymouna fut la onzième femme du Prophète Mohammed. Et pour les islamistes, accorder ce prénom à leur enfant est un témoignage d’attachement à leurs racines et leur religion. May Badji, comme l’appellent affectueusement les intimes et proches amis, se distingue par sa droiture et sa sincérité, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Tout d’abord, elle se définit comme une jeune femme africaine, de patrie sénégalaise et de sensibilité diola. Elle croit fermement à un futur radieux des Nations africaines dans un contexte de redistribution des cartes au niveau de l’économie mondiale. Dotée d’une personnalité structurée et équilibrée, elle aime avoir le contrôle de la situation. Maymouna est perfectionniste et exigeante envers elle-même. Visant à tout prix le succès, elle n’hésite pas à s’acharner au travail pour réaliser ses ambitions. Son parcours d’entrepreneuse séduit. Spécialisée en Ressources Humaines & Organisation d’entreprises, Maymouna a poursuivi ses études supérieures en France où elle a travaillé, jusqu’à ces derniers mois, dans des cabinets d’expertise RH, en qualité de Consultante. L’expérience en bandoulière, Maymouna décida de retourner au pays où elle a monté son propre cabinet suscité. Stratège méticuleuse et pédagogue méthodique, elle inscrit inlassablement son œuvre dans une ornière de créativité en assumant ses responsabilités dans un permanent sillage d’innovation, nous confie quelques-uns de ses proches. Membre du Meds, elle nous plonge, dans cette interview, au cœur du Salon des startups, Cuvée 1. Sans oublier la vision du Meds. Sans détour. Entretien exclusif !

Pourquoi la création d’un cabinet SEN’RH ?

Le cabinet SEN’RH, est, au Sénégal, le premier Cabinet de conseil en ressources humaines de l’innovation sociale. Notre ambition c’est de faire de l’insertion un levier économique socialement innovant. Naturellement engagée pour l’emploi et l’entreprenariat, il m’a été offert l’opportunité de me faire héberger dans une organisation patronale dont la démarche partenariale avec les pouvoirs publics m’a fortement séduite ; et là je veux parler du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) dont je suis la secrétaire permanente et membre fondatrice du cercle des jeunes entrepreneurs (CJE).

Qu’est ce qui a motivé votre adhésion au Meds ?

Je dois vous préciser que le Meds suscite aujourd’hui l’espoir pour de nombreux jeunes de la diaspora sénégalaise, très attentifs à ses actions sur les champs de l’entreprise africaine. Et le fait d’avoir adopté une démarche globale d’inclusion sociale (Femmes, Personnes vulnérables ou à revenus modestes), et d’ouverture à tous les entrepreneurs du Sénégal, sans distinction de moyens, dans sa vision solidaire pour l’entreprise, m’a finalement permis de croire davantage à mon pays le Sénégal. Ce Sénégal, dont la transition actuelle aux plans économique, politique, et social, nous permettra de pouvoir déboucher sur un nouveau pays à fort potentiel humain. Et là, je fais allusion à la jeunesse sénégalaise entrepreneuriale qui s’illustre de plus en plus dans l’intelligence économique du nouveau monde, à travers la création et l’innovation.

Qu’est qui fait la particularité du Meds par rapport aux autres secteurs du patronat ?

Le MEDS est pour moi la seconde voie du mouvement patronal sénégalais, qui ouvre ainsi la porte à tous les entrepreneurs sénégalais, dans un contexte économique local qui met surtout l’accent sur l’auto-entreprenariat, comme alternative à l’emploi. En effet, il faut reconnaître aujourd’hui les limites de l’emploi salarié à travers le monde du travail qui ouvre une nouvelle ère à l’auto-emploi et la libre initiative. Et c’est tout l’intérêt du Salon des Startups que le Meds organise à l’intention de la jeunesse entreprenante.

Pourriez-vous nous présenter le Salon des startups organisé par le Meds ?

Ça sera la première édition d’un Salon dédié aux startups, organisée par le cercle des jeunes entrepreneurs (CJE) du MEDS et qui s’inscrit dans le cadre de la démarche sociétale de l’entreprise au sein du MEDS. Vous savez, le Meds encadre les jeunes depuis le forum du 1er emploi, il a mis en place depuis 2001 la pépinière des entreprises qui accueille les jeunes entrepreneurs et les encadre, qui leur offre une adresse professionnelle, l’enseigne commerciale, un secrétariat commun, etc. Donc le salon des startups est tout naturellement une continuité. Ce salon portant sur le thème « La créativité’’, va se structurer autour de cinq pôles : L’esprit d’équipe, c’est-à-dire l’homme au cœur de l’entreprise ; c’est tout ce qui est formation, nouveau mode de management, accompagnement au changement, digitalisation et ressources humaines. Ensuite, l’esprit de conquête pour développer son entreprise. Cela va permettre aux jeunes entrepreneurs de connaître les nouveaux marchés internationaux, le webmarketing, la RSE outil de développement des PME, le Data et tout ce qui est fidélisation de clientèle, etc. Il y a aussi l’esprit avisé, solution experte pour l’entreprise. Toute entreprise en a besoin, les conseils juridique, fiscal, comptable, des solutions de financement, et surtout la cybersécurité et sécurisation des données. L’accélérateur, Innovations et démonstrations des startups. Plusieurs dizaines de startups vont présenter leurs dernières innovations, et les plus pertinente auront le privilège d’être à la plénière et de présenter leurs créations. Et pour chaque pôle, des spécialistes viendront communiquer avec les jeunes. Et pour terminer, il y aura les « success story.» Nous allons inviter des personnalités qui ont réussi dans la vie, dans le business, et qui vont venir parler de leurs parcours. Des icônes qui sont dans le monde économique, artistique, culturel, social et financier viendront partager avec les jeunes leurs expériences, leurs vécus.

Quel est l’enjeu d’un tel salon pour le Sénégal ?

C’est un enjeu pour l’émergence de la jeunesse sénégalaise entreprenante, en jetant les nouvelles bases de structuration de la micro-entreprise dynamique et innovante.

Pourquoi avoir créé un événement dédié aux Startups ?

Pour nous, cet évènement est un moment solennel pour communiquer avec la jeunesse sénégalaise sur les opportunités qui leur sont offertes dans un cadre élargi d’échanges et d’informations.

Il est attendu combien de Startups à ce salon ?

Des centaines de startups seront attendues à ce Salon.

Quel problème cherchez-vous à résoudre avec le Salon des Startups ?

Notre démarche n’est pas de résoudre ou de solutionner des problèmes à dimension nationale ou de compétence publique tels que le chômage ou le climat des affaires. Notre ambition est de créer une passerelle entre le Forum du 1er Emploi et le Salon des Startups, à travers notre démarche sociétale d’entreprise (RSE).

Qu’est-ce que les exposants et visiteurs peuvent attendre de ce salon ? Et après le salon ?

Il y aura sur place un salon B2B pour faire des speed business meeting afin de développer leur réseau et leur business, partenariat, recrutement. Et sans oublier les stands, etc. En gros, ça va être une première qui ne va pas s’arrêter à cela et d’ailleurs, après ce salon des startups, le MEDS, toujours fidèle à sa politique de promouvoir la jeunesse et les jeunes, va organiser d’ici Novembre une grande séance de formation pour une centaine de jeunes diplômés bac+4, bac+5…, sous forme de coaching sur la création d’entreprise, sur les structurations des business plan, sur les techniques de recherches d’emplois, sur l’auto-emploi etc.

