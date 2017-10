Stéphane Plaza : On ne s’attendait pas à ça !

Si on vous dit Stéphane Plaza, vous nous dites ? Agent immobilier, animateur télé mais pas forcément auteur de bandes dessinées. Sachez que désormais c’est aussi le cas puisque il se lance un nouveau défi avec la sortie mercredi 25 octobre 2017 de « Stéphane Plaza, suivez-moi c’est par là ! »dans toutes les librairies.

Une surprise pour les fans du beau brun ! En effet, ce dernier garde tout de même les fondamentaux puisque sa BD parlera de lui et de vente d’appartement… ouf ! Pour les plus curieux d’entre vous, voici le résumé de ce qui vous attend : « Un album de gags autour du personnage de Stéphane Plaza ! Qui s’adresse à un public large et familial. Vous serez plongé dans l’agence de Stéphane Plaza Immobilier, en compagnie de ses collègues agents immobiliers hauts en couleurs ! Pas toujours évident de gérer les situations difficiles, surtout quand on est le roi de la gaffe ! Vous vivrez les déboires des acheteurs et aussi du plus célèbre des agents immobilier qui recherche le saint graal pour ses clients ».

Un nouveau coup de communication parfait pour le présentateur qui s’adresse cette fois aux moins de 25 ans et plus particulièrement aux adolescents.