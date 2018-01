L’avenir du stockage informatique semble se trouver dans les data centers, aux dépens des unités de stockage individuelles (disques durs, disques optiques…). Zoom sur le stockage des données informatiques et ses enjeux.

163 zettaoctets (soit 163 milliards de téraoctets), c’est le volume de données informatiques que l’humanité sera amenée à stocker à l’horizon 2025. La basique et pratique disquette des années 1980 n’est plus qu’un vague souvenir et les disques optiques (CD, DVD, Blu-ray) font presque partie du passé avec des disques durs et des cartes mémoire de grande capacité, sans parler du stockage en ligne (cloud).