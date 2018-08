Strasbourg : Kader Mangane nommé coordinateur sportif

Strasbourg a annoncé la nomination d’un coordinateur sportif en la personne de Kader Mangane. Le défenseur central sénégalais raccroche les crampons.

Apparu à vingt reprises la saison passée en Ligue 1, le défenseur central international sénégalais Kader Mangane (35 ans) s’est vu confier une nouvelle mission par Strasbourg. En fin de contrat avec les Alsaciens, l’ancien joueur de Lens, Rennes et Ajaccio (Gazélec) a été nommé au poste de coordinateur sportif. « Je suis fier et honoré par la confiance que le club et ses dirigeants placent en moi. Après avoir terminé ma carrière de joueur au Racing, c’est une belle opportunité de reconversion qui m’est offerte, explique-t-il sur le site officiel de l’écurie entraînée par Thierry Laurey. C’est une nouvelle page de ma vie qui s’ouvre, un défi passionnant, au service duquel je vais mettre tout mon enthousiasme et toute mon expérience. Je suis très heureux de pouvoir apporter ma contribution au projet du Racing et de l’accompagner dans sa volonté de grandir. »

Keller : « Le garant de la transmissions des valeurs et de la philosophie du Racing »

Désireux de progresser dans tous les domaines, le président Marc Keller se félicite d’avoir conservé Kader Mangane, qui suivra parallèlement une formation pour se préparer à candidater au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges. « Je suis très heureux d’accueillir Kader au poste de coordinateur sportif du Racing, a déclaré le boss du RCSA. Kader Magane c’est une très belle carrière au plus haut niveau, deux belles saisons au Racing, mais aussi un professionnel exemplaire, qui connait très bien l’univers du football de haut niveau et celui du club, dont il incarne parfaitement les valeurs. L’arrivée de Kader s’inscrit dans notre volonté de progresser dans tous les domaines. Il accompagnera les joueurs du groupe professionnel pour faciliter leur quotidien, veillera à la bonne adaptation des nouveaux joueurs mais aussi à l’accompagnement de la post-formation. Il sera également le garant de la transmission des valeurs et de la philosophie du Racing et représentera le club à l’occasion de certaines missions de relations publiques. »