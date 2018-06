La Streptokinase enfin disponible

La presse révélait que nos hôpitaux font face à une rupture de la streptokinase, un produit estampillé «URGENCE», dans le jargon médical, et qui sert à déboucher les artères du cœur des patients victimes d’ennuis cardiovasculaires. Eh bien, la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) annonce que le produit est désormais disponible. D’ailleurs, selon la Pna, les premières livraisons sont déjà effectives. Et, l’Hôpital Général de Grand-Yoff a, déjà, reçu sa commande. “Nous sommes dans l’attente des commandes des autres hôpitaux comme Hôpital Principal, Hôpital Le Dantec, Hôpital Fann etc. qui seront livrés automatiquement après réception de la commande”, lit-on dans un document de la Pna. Pour rappel, la streptokinase est une protéine de 414 résidus d’acides aminés synthétisée par plusieurs espèces de streptocoques qui a la propriété de se lier au plasminogène humain. On l’utilise comme médicament thrombolytique efficace dans certains cas d’infarctus du myocarde (crises cardiaques) et d’embolie pulmonaire.