Stromae va être papa !

On s’en doutait un peu depuis quelques mois, et on peut maintenant vous confirmer que Stromae va bientôt être papa ! Le 4 octobre dernier, au défilé Kenzo , le musicien d’origine rwandaise était arrivé au bras de la femme qui partage sa vie, la styliste Coralie Barbier, qu’il a épousé en décembre 2015. Et la jeune femme originaire de Namur affichait alors un ventre bien rond qui faisait déjà croire à… une grossesse !

Un bébé pour 2018

Selon nos sources, cette future maternité est maintenant confirmée. En effet, “Coralie vient de passer le premier trimestre. Paul (le vrai prénom de l’artiste, NDLR) est aux anges” nous rapporte un témoin. Un « formidable » dénouement pour celui qui a connu deux dernières années très difficiles.

Une suite à « Papaoutai » ?

Et pour cause, Stromae avait été obligé de prendre congé de son public après avoir fait une réaction violente à un médicament antipaludéen. D’ailleurs, son hospitalisation en juin dernier nous avait fait craindre le pire. Mais finalement, après un début d’année très reposant, le chanteur de « Alors on danse » et de « Papaoutai » est prêt à repartir de plus belle. Et pour preuve, il ne manque pas d’inspiration pour écrire de la musique.

Retrouvez tous les détails de cette grande nouvelle et les projets professionnels de Stromae, dans Public n° 763, en kiosques le vendredi 23 février et sur toutes les plateformes numériques.