Subvention de la Cojer : Macky bloque les 5 millions

Les jeunes du parti présidentiel n’ont plus d’espoir. Pour cause, le président de la république Macky a bloqué les sous. Selon nos L’AS quotidien, l’apériste en chef a bloqué les cinq millions qui devront faciliter le fonctionnement des mouvements des jeunes de son parti à savoir la convention de jeunes républicains et le mouvement des élèves et étudiants républicains. Ces derniers, depuis six mois n’ont pas reçu cette somme d’argent. Conséquence: plus de caravanes, plus de répliques ni de vendre les réalisations du Pse.