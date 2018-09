Succession de Bruno: Massamba Sarr et Cheikh Tidiane Sall, deux prétendants au ‘’trône’’

Le Chef du Protocole de la Présidence, Bruno Diatta, décédé vendredi dernier, sera inhumé aujourd’hui, au cimetière de Bel-Air, à côté de son père Edouard, un autre grand serviteur de l’Etat.

Sa famille s’étant entendue sur la question au moment où certains parmi elle souhait son enterrement à Cabrousse, dans son village d’origine.

La Nation lui rendra les honneurs dus à un grand commis de l’Etat, une ‘’espèce’’, rare comme nous l’écrivions dans cette chronique.

Cependant, il faudra bien que les choses continuent à bien fonctionner au Palaisde la République.

En clair, cela veut dire que sa succession au poste prestigieux de Chef de protocole a été ouverte. Et les personnalités à même de l’occuper présentement ne courent pas les rues.

Ils sont deux aujourd’hui à être pressentis. Il s’agit de Massamba Sarr, Chancelier principal des Affaires étrangères, aujourd’hui Consul du Sénégal au Maroc, et Cheikh Tidiane Sall qu’il a remplacé à son poste.

En clair, le Président Sall devra, selon toute vraisemblance, choisir entre ces deux. Ils ont la particularité d’avoir occupé tour à tour les fonctions de Chef du Protocole adjoint à côté justement du défunt Bruno.

Cependant, selon certains avec qui nous avons pris langue, ‘’c’est Massamba Sarr qui serait le plus méritant parce qu’ayant occupé ce poste pendant 12 ans, en l’occurrence de 2000 à 2012, alors que Cheikh Tidiane Sall ne l’a occupé qu’à partir de 2014’’.

Il semble en tout cas avoir plus d’expérience, même si par ailleurs son affectation au Maroc l’éloigne davantage du centre de décision des affaires et semble traduire le fait que les lobbies peuvent plus facilement avoir raison de lui.

Mieux, Cheikh était cependant très proche de Bruno, ce qui aurait pesé dans le choix controversé de sa personne en 2014.

Il a aussi la chance d’avoir été là au moment où Bruno tirait sa révérence. Il a contribué ainsi à gérer les dossiers ‘’à chaud’’, contrairement à son ‘’concurrent’’ qui est aujourd’hui à Casablanca.

Bizarrement, si on fait des recherches, on se rend compte que depuis 2015, des organes de presse considérés comme ‘’sérieux’’ avaient rendu publique l’information selon laquelle Bruno Diatta avait été écarté des affaires au profit de Cheikh Tidiane Sall, même s’il est maintenu au palais.

Cette information, un ‘’fake news’’ évident, en dit long sur l’intensité des lobbyings qui entourent l’exercice de cette fonction hautement convoitée.

Cela veut dire que Cheikh avait été ‘’intronisé’’ fictivement dans le cadre d’une campagne de communication savamment orchestrée.

Toutes choses qui nous font dire que Massamba Sarr va difficilement renverser le ‘’protocole’’ ainsi établi et qui avait même failli avoir gain de cause sur Bruno lui-même.

Malheureusement pour les lobbyistes, l’homme était entré au Palais depuis 1974 et occupait les fonctions de Chef de protocole depuis 1977.

Si Massamba a plus d’expérience, Cheikh semble être plus proche de Macky et donc du centre de décision.

Pour le moment, rien n’a encore été décidé, à notre connaissance.

Dans tous les cas, l’héritage de Bruno ne saurait être ‘’souillé’’ par ceux qui sont aujourd’hui dans les starting-blocks.

Ce qui doit être déterminant est, non pas les considérations politiques, mais le professionnalisme et l’intégrité morale.

Assane Samb