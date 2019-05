Succession de Cheikh Béthio : Sokhna Aida intronisée par son père

Don Diallo, père de Sokhna Aida Diallo s’invite à la polémique sur la succession du guide des Thiantacones. « Ce débat est un non évènement puisque Cheikh Béthio Thioune avait tranché de son vivant dans une vidéo publique. Il y a donné des instructions à ses talibés et c’est à eux de décortiquer le message », a-t-il laissé dans les colonnes de Libération. Le père de Sokhna Aida, d’ajouter : « Ma fille et son époux formaient une seule personne. Ils étaient deux cœurs dans un même corps. Elle était la confiance de son mari. »