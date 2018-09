Succession de Khalifa: BBY divisée sur le choix du maire

La succession de Khalifa Sall est partie pour faire imploser la coalition BBY, et pour cause. Si le secrétaire général du Ps a jeté son dévolu sur le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, le président Macky Sall n’est pas du même avis. Il appert que le patron BBY a fait son choix en la personne du maire de la Patte d’Oie Banda Diop. Ce dernier a été reçu par le Chef de l’Etat, Macky Sall. Ce, pour débattre des modalités dela succession de Khalifa Sall. Mais Tanor ne lâche pas prise. Car sa détermination est d’autant plus grande qu’il a suggéré que ce sera Ndoye ou une délégation spéciale.

