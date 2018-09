Suicide : 800 000 décès par an

Le 10 septembre 2018 est célébrée, par la communauté internationale, la 16e Journée mondiale de la prévention du suicide, sous le thème « travaillons ensemble pour prévenir le suicide ». Le suicide est la 15e cause de mortalité dans le monde. Chaque année dans le monde, 800 000 personnes se donnent la mort, soit un suicide toutes les quarante secondes et la France présenterait un taux de suicide des plus élevés des pays européens. Il s’agit de la première cause de décès chez les 15-24 ans, tandis que 76% des suicides dans le monde surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Selon l’Observatoire des Souffrances Psychiques de l’association S.O.S Amitié, avec une hausse de 20% des appels de pensées suicidaires chaque année depuis 2015, la prévention du suicide demeure un challenge général.