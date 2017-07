Suicide-Rufisque, la triste lettre du défunt, « je demande pardon à …

Quelques lignes de la lettre du défunt ont pu être révélées par le quotidien, Les Echos suite à la mort atroce du défunt Mame N. Gueye.

Après les premières indices relevant que la victime s’est suicidée, une lettre signée en son nom a été aussi découvert.

Dans cette missive, le défunt écrit: » Je présente mes excuses et demande pardon à mes parents et à mon marabout. J’aurais souhaité une mort douce « .

La victime Mame N. Gueye est né en 1960, il était célibataire et sans enfants et vivait avec les membres de sa famille sous le même toit au quartier de Dangou (Rufisque). Il passait la nuit seul dans sa chambre, et était d’un niveau d’instruction acceptable sans emploi. Il encadrait les jeunes du quartier par des séances de cours de renforcement, rapporte Les Echos.

Les circonstances de la mort de Guereum Guèye hier, mardi 11 juillet, à Rufisque restent un mystère. La victime, 55 ans, a été retrouvée dans sa chambre la gorge tranchée et les poignets entaillés.

D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un suicide. Le corps de la victime ayant été découvert baignant dans une mare de sang, à côté de tessons de bouteilles.

C’est la sœur de la victime qui a découvert le corps de Guereum Guèye tôt le matin, mardi. Elle a alerté sa famille et les voisins par ses cris.

Source : L’Observateur