Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a procédé, hier mardi, à la présentation-presse de son livre « le Sénégal au cœur ». Il a en profité pour répondre à Me Wade et ses détracteurs

Le ton sérieux, le rythme posé, le Président Macky Sall est encore une fois revenu sur ses origines familiales. Le Chef de l’Etat a du sang bleu. « On a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas pour des raisons politiques », a accusé le Chef de l’État. « Il y a eu une volonté de destruction qui n’a d’égal que la haine, la cupidité. Je me suis rendu compte que je n’étais pas assez connu. Par mes origines et ma personnalité, mais aussi le sens de mon combat. Même certains de mes partisans ne le savent pas. J’ai estimé que le temps est venu de parler de moi. Je suis issu d’une lignée de guerriers. Il faut aller au Fouta pour le savoir », a déclaré Macky Sall. Il ajoute : « la valeur de l’homme, ce n’est pas l’argent ni l’avoir, c’est dans l’être. Je n’ai pas conçu ce livre pour créer des polémiques, mais plutôt expliquer à mes compatriotes mes motivations. A rappeler que l’ouvrage est publié aux éditions du « Cherche Midi » en France. Dans ce livre, l’auteur, Macky Sall, y retrace son parcours, parle de sa famille et restitue des événements récents. Macky Sall se confie également sur ses combats et fait vivre au lecteur sa passion pour le Sénégal, une passion qui l’a conduit dans les profondeurs de ce pays, son pays, qu’il porte au cœur, précise le texte. A quelques mois de l’élection présidentielle de février 2019, ce livre offre une vitrine saisissante pour comprendre l’homme et son action, partager son ambition et son espoir pour le Sénégal et l’Afrique. Un récit de cœur dépouillé et précis au style épuré.

G.E. NDIAYE