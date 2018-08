La Suisse va restituer des fonds détournés par l’ex-président Sani Abacha

Le gouvernement suisse indique dans un communiqué, avoir passé un accord avec le Nigeria et la Banque Mondiale sur la restitution de 321 millions de dollars, soit près de 177 milliards et demi de francs CFA, au profit du peuple nigérian, et cela conformément à sa politique en matière de restitution de biens patrimoniaux acquis illégalement.

L’accord spécifie que les fonds seront restitués dans le cadre d’un projet soutenu et supervisé par la Banque mondiale.

Cet argent avait été déposé au Luxembourg puis bloqué par un tribunal à Genève en décembre 2014.

En mars 2016, la Suisse et le Nigeria avaient signé une lettre d’intention visant à la restitution de ces biens détournés.

Les autorités suisses expliquent dans le communiqué que les fonds avaient été rapatriés et confisqués par la Suisse dans le cadre d’une procédure pénale menée par le ministère public genevois contre Abba Abacha, le fils de l’ancien président nigérian qui a dirigé le pays de 1993 à 1998.