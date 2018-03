Suite des plaidoiries de la defense- Mes Doudou Ndoye et Borso Pouye enfoncent le clou

Clap de fin des plaidoiries. Et ce sont les avocats de la défense, en l’occurrence Mes Doudou Ndoye et Borso Pouye, qui ont été les derniers à prendre la parole. Ils estiment que du point de vue de la loi, rien ne peut être reproché aux prévenus. Par ailleurs, les avocats disent que ce procès est politique.

Le rideau des plaidoiries a été baissé, hier, par le juge Lamotte dans le procès de Khalifa Ababacar Sall et Cie. Auparavant, les deux derniers avocats de la défense ont fait leurs communications. Il s’agit de Mes Doudou Ndoye et Borso Pouye. Comme ceux qui les ont précédés, les robes noires ont dit que ce procès est politique. « Sur quoi peut-on se fonder pour dire que Khalifa Sall a détourné des deniers publics ? Vous ne le savez pas et la partie civile ne le sait pas. Tout cela est un faux procès. Vous avez un dossier à qui on reproche 1,8 milliard qui ne se trouve pas dans votre dossier. Du point de vue du droit, il n’y a rien qu’on peut reprocher aux prévenus. Tout cela est politique », dit Me Doudou Ndoye. Sans plaider le procès politique, l’avocat indique que du point de vue du droit, c’est à l’accusation de prouver que Khalifa Sall a détourné. « Le gérant de cette caisse d’avance devra justifier. Ce n’est pas à Khalifa Sall de justifier. Les textes ne disent pas que Khalifa Sall devra justifier. Lorsque la loi dit que c’est Mbaye Touré, c’est Mbaye Touré. C’est la loi et vous ne pouvez pas au-delà de ce qu’exige la loi », a-t-il dit. Par ailleurs, le maître des poursuites a demandé la relaxe des percepteurs.

Sur ce point, Me Doudou Ndoye a déclaré : « si vous relaxez les percepteurs, vous devrez relaxer Mbaye Touré et les autres. Parce que le percepteur est celui qui est comptable de tous les contrôles. Il doit vérifier conformément à la loi. Tout le monde est égal devant la loi ». Pour sa part, Me Borso Pouye s’est prononcé, entre autres, sur l’irrecevabilité de la partie civile de l’Etat. « Il faut relever que ce procès a commencé en janvier 2018, mais l’agent judiciaire aura attendu jusqu’au 7 février, c’est-à-dire après qu’on a eu à plaider les exceptions de nullité, pour produire des pièces de la Senelec attestant qu’elles doivent être dans ce procès. Ce sont des preuves fabriquées et qui ne prouvent en rien qu’elles doivent être dans ce procès », a-t-elle dit. Sur les chefs d’inculpation, elle a dit que depuis le réquisitoire instructif jusqu’au réquisitoire définitif du parquet en terminant par les réquisitions prises, ils n’ont rien vu qui puisse asseoir les chefs de prévention. En réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, Me Borso Pouye de dire : « nous avons toujours dit que c’est une caisse d’avance qui est un support de fonds politiques. Depuis 1960, cette caisse existe. Ce sont des fonds politiques qui sont manipulés par le maire. Cette caisse est alimentée, mais elle n’est plus fonctionnelle ».

Cheikh Moussa SARR