Suivez en direct la 18e session des Assises économiques du MEDS

Le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne préside, ce jeudi 06 septembre, à l’hôtel Radisson Blu, la cérémonie d’ouverture de la 18e Session de Assises économiques annuelles du Meds. Cette année, le thème central porte sur le « Financement de l’économie sénégalaise (Etat, PME, Grandes entreprises). Quel modèle de système de financement de l’investissement à l’économie sénégalaise, pour la réalisation des opportunités de croissance ? Le ministre du Budget, Birima Mangara, et le ministre de la culture, Abdou Latif Coulibaly prennent part à la cérémonie d’ouverture.

12h 00: Présentation d’Ibrahima Wade du Bureau opérationnel suivi (Bos) du Pse

Ibrahima Wade s’est réjoui du thème central des Assises économiques du Meds, qui selon lui, est une réflexion que menée dans le cadre du PAP2. Il déplore la faiblesse dans le financement du secteur privé, soutenant que le privé local doit prendre le relais du financement de l’économie nationale. « C’est ça le gros défi. » Pour la commande publique, Wade estime que le secteur privé peut capter une manne financière de 1500 à 2000 milliards F Cfa. Pour le PPP, il faut tout de suite définir le cadre juridique, recommande-t-il, invitant le Meds à travailler la-dessus. Il préconise un projet de loi sur la cogestion dans le cadre des financements des infrastructures de l’Etat.

11h 40: Présentation du thème générique par Moustapha Ba, directeur du Budget:

« Le déficit budgétaire a été réduit à 3,7% en 2017. En 2018, le projet de loi rectificatif voté à l’assemblée l’estime à 3,5%. Le train de vie de l’Etat a baissé de 17% 0 7,5%. Pour les Conventions de financements avec les partenaires financiers de l’Etat, de 2000 à 2011, nous en sommes à 3789 milliards de francs Cfa. D’Avril 2012 au 31 aout 2018, on est à 7000 milliards ; ce qui a été multiplié par quatre. 86% des financements de l’Etat sont essentiellement orientés vers les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, l’hydraulique et l’assainissement. C’est 86% des financements de l’Etat Pour le Fongip et le Fonsis, l’Etat a investi 39 milliards de 2013. Pour le Plan d’actions prioritaires (PAP, 70% des financements devaient provenir du secteur privé. Le taux d’investissement privé est passé de 1445 milliards à 1500 milliards. Pour le PAP 2, il faut une présence importante du secteur privé. La crédibilité de l’Etat du Sénégal détermine les taux d’intérêts. Le Sénégal présente un risque d’endettement de niveau faible Néanmoins il faut surveiller la dette même celle-ci estimée à plus de 800 milliards est soutenable. Le Sénégal est passé de B1 positif à B à 3 stable en 2017. En clair, le Sénégal est passé de B plus stable à B plus positif. »

10h 36: Allocution d’ouverture du Premier ministre, Mahammad B. A. Dionne:

Le Premier ministre, à l’entame de son son discours, s’est d’abord réjoui de l’organisation de la 18ème Session des Assises du Meds. Mahammad Boun Abdallah Dionne estime que l’évènement qui nous réunit, aujourd’hui, est un profond débat d’experts.

Il s’est félicité du taux de croissance de 7,2 % malgré un contexte de déficit budgétaire et d’inflationniste. Il a exhorté à consolider les acquis, à travers une dynamique unitaire nationale.

«Désormais c’est possible au Sénégal de faire des affaires et de gagner de l’argent dans la transparence », soutient-il. Avant d’ajouter : «Nous comptons maintenir le cap d’une croissance forte et durable. »

« L’Etat attend beaucoup du secteur privé pour le développement économique et social du Sénégal », fait-il savoir, ajoutant que désormais, il faut œuvrer à une inversion de la tendance du financement de notre économie par le secteur privé. « Les opportunités d’affaires existent dans ce pays, à travers le Pse », développe-t-il.

Il annonce pour bientôt le vote d’un projet de loi sur le contenu local destiné au secteur privé national. Ce, pour permettre au secteur privé local de se positionner sur la chaine du gaz et du pétrole.

« Nous attendons des propositions du secteur privé.» Le Pm a également annoncé la mise en place de l’Initiative sur l’économie verte. Ce, pour lutter contre la déforestation.

Sur l’actionnariat des autoroutes à péage, il précise ceci: « Les Autoroutes du Sénégal appartiennent au peuple Sénégal », clarifie-t-il.

10h 27: Le président du Meds, M. Mbagnick Diop prononce son discours:

« Les Assises économiques du Meds se sont imposées au fil du temps, comme un rendez-vous annuel, dans un environnement de réflexion stratégique, d’innovation pour le développement économique et social du Sénégal», a d’emblée indiqué le président du Meds, Mbagnick Diop.

Citant World Investment Report, le nouveau rapport mondial sur l’Investissement, il souligne que depuis deux années consécutives, les investissements directs étrangers (IDE) sont en baisse.

La part des IDE est passée de 1810 milliards en 2016 à 15 milliards de dollars à 2017, indique M Diop. Il ajoute : « Malgré les bonnes perspectives de reprises pour 2018 de la CNUCED, l’Afrique n’est pas en reste, puisque le taux de rendement a chuté de 6,3% en 2017, contre 12,3% en 2012. »

Ce recul, dit-il, s’explique en partie par l’effondrement des prix des matières premières durant cette période.

Par contre, ajoute-t-il, les IDE vers les pays en développement se sont établis en légère hausse (2%), à 653 milliards de dollars.

Au Premier ministre, M. Diop lui rappelle que depuis plus de quinze ans, le comité scientifique du Meds ne cesse d’attirer l’attention des entreprises et gouvernants, sur la rupture et le passage d’une économie matérielle (basée sur la production de biens, d matières premières, etc.) vers une économie immatérielle basée sur les innovations, connaissances, la digitalisation, le numérique, l’intelligence artificielle, etc.)

A l’en croire, une nouvelle cartographie des investissements est en train de se dessiner et trouve son refuge actuellement en Asie, avec une hausse de 2% des IDE, représentant plus de 655 milliards.

« Ce sont les nouveau enjeux que nous proposons de traiter à l’occasion de cette 18ème Session des Assises économiques, dont sa tenue régulière, avec la participation des plus hautes autorités du pays, témoigne des excellentes relations de collaborations durables, qu’entretiennent en bonne intelligence, le Meds et le gouvernement du Sénégal.

Selon toujours le président du Pds, la thématique de la présente édition des Assises économiques du Meds dans le contexte de finalisation de la deuxième phase du Plan Sénégal émergent, est d’autant plus pertinente, que l’économie mondiale et particulièrement africaine est marquée par de meilleures perspectives de croissance, avec de nouvelles stratégies d’investissements de financements alternatifs, innovants et diversifiés.

Lesquelles, précise-t-il, pourront mieux accompagner le financement des investissements durables de notre économie.

Pour conclure, le président du Meds a rendu un hommage appuyé au Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne. Ce, pour sa disponibilité et son engagement constant auprès du secteur privé.

Il loue les qualités du Premier ministre : « Vous êtes un homme d’écoute et de consensus. Technocrate pur et dur, vous l’êtes aussi, mais un homme politique affable et redoutable. Depuis plus d’une décennie, vous avez réussi en virtuose et en maestro à défendre et promouvoir la vision du chef de l’Etat Macky Sall.»

