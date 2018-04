Suivez en direct du King Fahd Palace Hotel la soirée de remise des Cauris d’Or 2018 « L’ORIGINAL »

REWMI.COM- Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds), organise, ce samedi, 07 avril 2018 à l’hôtel King Fahd Palace, en partenariat avec le secteur privé national et international, l’édition 2018 de la prestigieuse soirée de remise de distinctions des Cauris d’Or. Cet événement annuel s’est imposé comme le rendez-vous incontournable pour magnifier les leaders de référence de leur vivant. Au delà du secteur privé national, le Meds, organisation patronale d’envergure va célébrer et magnifier l’entreprise africaine en général. Cette prestigieuse soirée est placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et sous la présidence effective de Monsieur Mahammad Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal. Rewmi.com vous fait vivre les temps forts de la soirée.

00h 53mn Photo de famille

8- Cauris d’Or Cauris du Meilleur Manager Homme décerné à Monsieur. Mamadou Amadou Seck Directeur ITA. Prix remis par le ministre Diene Farba Sarr

7- Cauris d’Or Cauris du meilleur Manager Femme remis à Madame Fatou Bintou Séne Kanté Directrice et fondatrice de l’école primaire REINE FABIOLA,

6- Cauris d’Or Cauris de l’innovation numérique décerné à Monsieur Abdou Karim Sall Dg Artp- Prix remis par Paul Kananoura Président de l’institut Mandéla.

5- Cauris d’Or Cauris de l’entreprise citoyenne décerné à Monsieur Mouhamadou Abdoulaye Mbaye Directeur du marché central aux poissons. Le prix est remis par Monsieur Paul Kananoura Président de l’institut Mandéla.

00h 23mn Remise des Distinctions

00h 13mn L’artiste Ndeye Diouf fait chante en Play back, un titre dédié à feue la maman de Mbagnick Diop

00h 05mn Projection d’un film sur la maladie Prune Belly. Mme (…) Parle fait un plaidoyer en faveur des enfants atteints de la syndrome de Prune belly

23h 59 mn Focus sur les personnes vulnérables et celles handicapées. Mme Aissatou Cissé Conseillere spéciale du Président de la République fait un plaidoyer en faveur de cette couche vulnérable.

4- Cauris d’Or, Cauris d’honneur décerné à Monsieur Alioune Tine directeur régional d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre . Pris remis par Monsieur Pape Mael Thiam, vice président du haut conseil

3- Cauris d’Or Cauris du Leader du futur décerné à Monsieur Mamadou Kassé Directeur général Sn Hlm. Prix remis par le Ministre Diene Farba Sarr

2- Cauris d’Or Cauris du Leadership décerné à Mme Astou Mbacké Gaye opératrice économique. Prix remis par Monsieur Daouda Thiam Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Dakar

1- Le Cauris d’Or Cauris de l’action Social 2018 est décerné à Monsieur Mamadou Sy Mbengue Directeur général de l’Ipress. Prix remis par le ministre Diene Farba Sarr

23h 33mn Remise des distinctions

23h 27mn Mbagnick Diop Président du Meds remercie les sponsors de l’événement.

23h 20mn Alioune Badara Diop Dg Assurance facile, Président du Jury des Cauris d’Or 2018 Prononce un mot avant la désignation des Lauréats

23h 11mn Les Ambassadeurs des Cauris reçoivent leur insigne des mains de Monsieur le ministre Diene Farba Sarr. Il s’agit de Monsieur Christophe Moreau, Directeur Général de Zig Zac, de Madame Mitoi Kamyemba Dg Tigo qui dit s’engager pour les cauris, que Tigo partage les valeurs des Cauris), Daouda Thiam Président Chambre de Commerce et d’industrie de Dakar, Cheikh Seck administrateur de sociétés et Amath Soumaré.

22h 58mn Projection de film sur les partenaires des Cauris (Caisse de Dépot et de Consignation, Artp)

22h 53mn Le Groupe African Mysthik est sur scène pour sa prestation

21h 45mn Monsieur Diene Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie , représentant du Premier ministre prononce son discours

Le ministre a dit son réel plaisir doublé d’un enthousiasme à participer à cet événement qui fête l’entreprise. La soirée de remise des Cauris d’Or est inscrit dans l’agenda officiel de l’Etat du Sénégal selon le ministre. La cérémonie de remise des Cauris d’or est l’occasion pour les acteurs de faire de la créativite une audace. Monsieur le ministre est d’avis que l’esprit d’entreprise doit prévaloir pour que l’avenir reste une promesse. S’adressant à Mbagnick Diop, President du MEDS, le ministre dira : « vous êtes l’une des figures les plus remarquées du patronat ». La remise des cauris est le symbole de l’excellence. La désignation des lauréats est une source de motivation et d’engagement face aux défits. Le Ministre dira que le Gouvernement salut l’initiative de Mbagnick Diop. A Mbagnick Diop il dira : « vous jouez votre partition en tant qu’ acteur du privé. Il a terminé en souhaitant une belle fête non sans clamer haut et fort » vive le secteur prive nationale, vive le Senegal vive le Meds »

21h30mn Monsieur Mbagnick Diop prononce son mot de bienvenue (Intégrale)

En ce jour mémorable d’Avril 2018, je suis profondément heureux de partager encore une fois avec vous, cette prestigieusesoirée de l’Excellence des CAURIS D’OR.

Depuis 14 années, le MEDS est au chevet du développement des entreprises, des Etats et de la société civile. L’innovation et le dévouement, restent toujours le credo de sa vocation pionnière, celle de motiver le génie créateur, de rendre visible les talentueux citoyens et personnalités publiques et politiques, qui contribuent activementau rayonnement économique, politique et social de nos pays et de son développement durable.

La cérémonie des cauris d’or de ce soir me donne l’occasion d’exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance et toute mon humilité face à ce challenge que des hommes de bonne de foi, venant d’horizons divers, mais convaincus qu’au Sénégal le potentiel existe, qu’il faut juste lui donner l’occasion de s’exprimer, ont porté en bandoulière et qui aujourd’hui nous donne le privilège d’être ORIGINAL !!

Oui !! Le MEDS s’est bonifié en 18 ans d’existence et a donné de la consistance à 18 années de dur labeur en initiant toujours des concepts nouveaux, parce que le MEDS a une lecture réaliste de la conjoncture économique du Sénégal et du Monde. Si je devais faire une brève incursion dans le passé, je m’aperçois avec le recul, que le parcours des « Cauris d’Or » est des plus significatifs avec des instants de joie, de bonheur, de quête de sérénité, de découverte de soi et des autres, mais aussi et surtout une manifestation riche du socle de connaissances qu’elle a su forger pour avoir droit à la table des grands décideurs du Monde.

Comme vous le savez, toute notre économie actuelle est en train de muter et tout va continuer dans ce sens. Une nouvelle révolution secoue l’économie mondiale. Elle est caractérisée par la vitesse, la connectivité, l’immatérialité et l’innovation. Ces quatre facteurs interagissent à l’échelon planétaire et modifient complètement les notions de temps, de matérialité et d’espace. Les changements qu’elles impliquent sont considérables pour les Etats, les entreprises et les individus.

Mesdames, Messieurs,

Les programmes stratégiques du PSE (Plan Sénégal Emergent) et de la ZLEC (Zone de Libre Echange Continentale de l’Union Africaine), montrent leur concordance et compréhension parfaites pour l’intégration régionale et internationale de l’Afrique dans la nouvelle économie. En effet, de nos jours l’investissement, le commerce et les technologies de l’information (TIC) sont les trois piliers de la mondialisation . Ils ont tous successivement marqué leur empreinte dans cette expansion géographique de l’activité économique mondiale. Ils ont aussi contribué à l’accélération de l’intégration des économies, à la diversification continentale de la production, aux contenus des transactions économiques, à sa vitesse d’exécution et surtout à l’intangibilité des nouvelles ressources.

Nous assistons à de nouvelles méthodes de management très subtiles et délicates, qui font que les talents individuels ont pris une incroyable valeur sur le marché. Savoir, Compétence, Créativité, valent aujourd’hui, plus que les produits finis. On les regarde comme une source prometteuse de richesses. Elles sont une source intangible et inépuisable, qu’il devient vital de les repérer, pour mieux les intégrer dans un développement stratégique et durable.

Vous l’aurez remarqué, le MEDS, fort de son passé et de son expérience, est toujours à l’affût du progrès pour mieux anticiper sur les problématiques de l’avenir. Il ne s’agit pas pour nous de réinventer la roue, mais d’être dans une perpétuelle quête de soi qui s’apparente à un ressaisissement pour être dans le sens de la marche du Monde.

Sans fausse modestie, nous pensons que le MEDS a contribué fortement à faire changer la perception sur l’entreprise, mais il va s’en dire que nous avons besoin de l’Etat et d’interlocuteurs à l’écoute de nos demandes. Pour avoir participé durant des années à beaucoup de projets et d’initiatives de l’Etat, nous estimons que le MEDS mérite la place centrale qu’elle occupe dans les relations entre l’Etat et le secteur privé.

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames, Messieurs

Chers invités,

Mesdames, Messieurs,

Le MEDS a toujours eu comme compétence distinctive, sa grande capacité d’innovation et de leadership. Nous avons apporté un grand changement dans ce que les Anglo-Saxons appellent le « Brand Image » dans notre pays. Nous avons magnifié pendant 14 ans, l’image de marque et la compétitivité de nos leaders, nos entreprises, nos talents nationaux et régionaux et surtout loué la grande capacité d’adaptation de nos économies.

Le secret de l’innovation des concepts du MEDS, réside dans sa grande capacité de gérer son capital immatériel. Savez- vous que nos concepts ont toujours été copiés, plagiés, mais jamais égalés. Ceci, parce que les faussaires n’ont pas compris, que le MEDS avec sa capacité de « VIGIE », de Veille et d’intelligence stratégique depuis 2004, a changé complétement de paradigme de management et il évolue dans la parfaite maitrise de l’information stratégique dans cette Nouvelle Economie.

Cette édition 2018 qui a choisi le thème de l’originalité nous interpelle tous, autant que nous sommes et à quelques niveaux où nous nous situons. Il nous faut être original et créatif pour aller de l’avant. C’est une valeur intrinsèque aux hommes d’honneur et d’ambition.

Voilà l’interpellation, et pour sa part et comme à son habitude, le MEDS refusant de regarder dans le rétroviseur, continuera son chemin, car convaincu que les idées reçues et les préjugés sont les maladies de notre époque. Il faut bien qu’ils existent et il faut faire avec.

Notre ambition pour le Sénégal justifie que nous nourrissions des projets collectifs portés dans un bel élan d’unité et de « vision partagée ». Nous sommes pour la compétition et, l’émulation nous conforte dans l’idée que les entreprises et ceux qui les animent font corps doivent faire corps avec l’Etat pour relever les défis de l’émergence.

Mesdames, Messieurs,

Il y a 14 ans, Les Cauris d’Or ont été initiés pour motiver, magnifier, et encourager des personnalités connues ou anonymes, qui doivent servir de références à nos sociétés, surtout aux jeunes générations. La trajectoire de ces femmes et de ces hommes sont toutes exceptionnelles, par leur courage, leur patience, leur abnégation, leur vision et surtout, leur grande capacité de créativité et d’innovation.

On ne réussit jamais sa vie par hasard, mais par la vision et le travail. Albert Einstein, le Père de la théorie de la relativité, ne disait-il pas, que: «Le hasard, c’est pour les esprits, qui sont bien préparés».

Mesdames, Messieurs,

Sachez qu’à chaque fois, que vous êtes copiés, critiqué, plagié, cela signifie, que l’évaluation de votre action est très positive et que vous êtes dans la bonne direction, celle de l’Excellence. On ne copie jamais, un mauvais concept .

Je me souviendrais toujours des paroles de SAGESSE qu’on m’a enseigné, à savoir: « Dans ta vie, à chaque fois, que vous poserez des actes significatifs, vous aurez toujours devant Vous trois types d’esprits de critiques, (diffèrent de l’esprit critique, qui est positif), à savoir :

Ceux qui veulent faire la même chose que Vous

Ceux qui veulent faire le contraire

ET, l’énorme majorité, qui ne poserons jamais d’acte, mais critiquerons toujours tes actions significatives »

Mesdames et Messieurs, chers invités,

Ce soir, c’est l’occasion de mettre en lumière des femmes et des hommes, connus et inconnus, qui par leurs qualités professionnelles mais aussi humaines, contribuent de manière exceptionnelle et significative et innovante, au rayonnement de notre pays. Je voudrais féliciter l’ensemble des nominés, qui ont participé à cette compétition et adresser mes chaleureuses félicitations aux lauréats, ainsi qu’à leur famille.

Les résultats que vous obtenez par votre ardeur au travail, aident à consolider la position de l’Afrique dans le monde de demain. Je vous félicite et vous remercie pour ce que vous faites pour vous-même, pour votre pays et pour votre continent.

Chers lauréats, Je voudrais saluer les efforts qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l’exemplarité en toute circonstance et de l’amélioration continue de vos performances.

L’occasion m’est offerte ce soir pour remercier et féliciter l’ensemble de l’équipe du MEDS, les membres du MEDS ainsi que mes collaborateurs du Groupe PromoConsulting, qui font preuve au quotidien, d’un dévouement sans faille, de fidélité et d’une grande abnégation.

J’arrive au terme de mon discours, et je voudrais, en tout bien, tout honneur, rendre un hommage singulier à mon épouse Madame DIOP DIATOU SANE pour son efficacité discrète à mes côtés et son soutien Ô combien important et constant !!

Je remercie les autorités Sénégalaises, toutes les personnalités ministérielles, les institutions régionales, les ambassadeurs ici présentes. Malgré vos lourdes et exaltantes charges, vous avez fait honneur au MEDS, en participant avec nous, a la consécration de la soirée de l’Excellence et de l’Innovation dans notre pays. Je confonds à ces remerciements mes amis qui ont fait le déplacement de Dakar

Nos remerciements vont également à tous les partenaires des Cauris d’Or, pour leur fidélité, leur constance et leur adhésion à cette soirée exceptionnelle de rendez-vous de l’Excellence.

En vous conviant à nouveau le 10 novembre 2018 pour la deuxième édition des African Leadership Awards, version internationale des Cauris d’or.

Que la fête soit belle Mesdames, Messieurs.

21h 23 mn Le Maitre de cérémonie annonce l’arrivée des officiels. Mbagnick Diop, président du Meds fait son éntrée dans la salle accompagné de Monsieur Diene Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie de Pape Mael Thiam vice président du Haut Conseil des Collectivités territoriales, de Daouda Thiam Président de la chambre de Commerce et d’industrie de Dakar et de Paul Kananoura Président de l’institut Mandéla.

20h 45 mn Les invités apprécient les belles notes de Kora de Baba Ly Sissokho. La deux maîtres de cérémonie, Konnie Touré et Kassoum Diarra Souba (ils sont à leur première participation) marquent leur territoire en souhaitant la bienvenue aux invités.

20h 30mn La mise en place se poursuit. Cette édition est bien partie. En atteste le rythme auquel le chapiteau se remplit.

20h 00mn Les premiers invités font leur entrée dans le grand chapiteau, très bien décoré à la hauteur de l’événement.