Suivez en direct le Salon des Startups

Le Cercle des jeunes entrepreneurs (CJE) du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) organise, ce jeudi 5 juillet 2018 au King Fahd Palace, la première édition du Salon des Startups. Cette rencontre orientée sur le thème : « La CRÉATIVITÉ » s’inscrit dans le cadre de la démarche sociétale de l’entreprise au sein du MEDS. La manifestation est placée sous la présidence effective d’Abdoulaye Bibi BALDE – Ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Ecosystème, et d’Alioune SARR – Ministre du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME. Rewmi.com vous fait l’événement en direct.

08h 30: Accueil et mise en place des Invités