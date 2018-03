Revivez les temps forts de la 15eme édition de la conférence annuelle du CFD/MEDS

REWMI.COM- Le Collectif des Femmes Chefs d’Entreprises du Mouvement des Entreprises du Sénégal (CFD/MEDS) a organisé, ce samedi 3 mars 2018, à l’hotel King Fahd Palace, la 15eme édition de sa conférence annuelle sous le theme « Le fléau de la mendicité : Responsabilité des parents et des éducateurs ». La conférence animée par Oustaz Tafsir Abdourahmane Gaye est présidée par Mme Ndeye Saly Dieng Diop ministre de la femme, de la famille et du genre. Rewmi.com revient sur les temps forts de l’évènement.

20h 38mn Fin de la 15eme édition de la conférence religieuse des Femmes Chefs d’Entreprises du Mouvement des Entreprises du Sénégal (CFD/MEDS)

19h 50mn Reprise de la conférence

19h 20mn La conférence est interrompue pour les besoins de la prière du crépuscule

19h 17mn la Communication du conferencier est interrompue par Idrissa qui a tenu à honorer le Président Mbagnick Diop en le décorant avec un joli Bouba

19h 11 mn Oustaz Tafsir Abdourahmane Gaye, conférencier vedette, commence sa communication sur le theme « Le fléau de la mendicité : Responsabilité des parents et des éducateurs »

19h 03mn Cherif Mamine Aidara démarre la Conférence religieuse

18h 53mn- Mme la ministre, marraine de la conférence prononce l’allocution d’ouverture de la 15eme édition de la conférence annuelle de Femmes Chefs d’Entreprises du MEDS. Elle a dit le plaisir qu’elle a de venir répondre à l’appel de ses sœurs (Collectif des Femmes Chefs d’Entreprises du MEDS). Elle a rendu un hommage au Président Mbagnick Diop pour le rôle qu’il joue pour la bonne marche du Sénégal, mais aussi pour la place qu’il donne à la femme. Elle a salué la présence des autorités religieuses et etatiques presentes dans la salle. Mme la ministre a dit mesurer à sa vraie valeure l’honneur qui lui est fait par ses sœurs. A travers sa personne, ce sont toutes les femmes du Sénégal qui sont honorées, parce qu’elle représente toutes les femmes du Senegal. Au noms de ces dernieres, elle dit remercier le CFD. La date choisie pour la conférence est d’autant plus significative qu’on y célebre la journee internationale de la femme (08 mars). l’occasion doit etre saisie pour faire le bilan sur leur role dans la societe. Mme la Ministre dit etre consciente que sans la femme, point de famille. Elle a exhorté les femmes à travailler pour aider leurs époux et leurs enfants. Au nom du Président Macky Sall, la ministre a félicité les femmes du MEDS mais aussi le Président Mbagnick Diop. Elle a appelé les femmes à « tracer la voie de l’emergence de notre pays ».

18h 45mn Salla Bigué Ndiaye introduit Mme Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre après avoir présenté les membres de la délégation qui l’ accompagne.

18h 42mn Mbagnick Diop prend la parole à nouveau pour souhaiter, au nom des Collectif des Femmes Chefs d’Entreprises du MEDS, la bienvenue à la ministre.

18h 40mn Salla Bigué Ndiaye communicateur traditionnel rend un vibrant hommage à Mbagnick Diop

18h 35mn Arrivée de Mme Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre à la tete d’une tres forte délégation.

18h 19mn Mbagnick Diop, Président du MEDS prononce un discours, après une très belle prestation de Moustapha Mbaaye, chanteur religieux. Dans un discours tres concis, il a, après avoir rendu grâce à Dieu, remercié les autorités religieuses et étatiques présentes dans la salle, l’ensemble des femmes du MEDS, les associations sœurs, Law Ba faw et Rayon de Sacré cœur. Il a a eu une pensée pieuse aux disparus. Mbagnick Diop a rappelé les raisons qui ont conduit à la mise en place du Collectif des Chefs d’Entreprises du Meds, lequel Collectif a envoyé à la Mecque, pour les besoins du pèlerinage plusieurs personnes entre 2004 et aujourd’hui. Cette conférence religieuse est une des activité annuelle du MEDS.

18h 02 mn El Hadji Amadou Niang communicateur traditionnel introduit magistralement le Président Mbagnick Diop après une longue récitation de verset de coran de El Hadji Bachir Aidara Imam de la Grande mosquée de Sacré cœur.

17h 55mn Mme Racky Kane, présidente du Comité d’organisation prononce son mot de bienvenu. Elle a axé son intervention aux remerciements, après avoir rendu hommage aux deux parents du Président Mbagnick Diop disparus. Mme Kane a remercié Mme Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, le parrain Cheikh Omar Hanne, Dg du Coud, Zahra Iyane Thiam, ministre conseiller du Président de la République, le Président Mbagnick Diop pour la place qu’il a donnée aux femmes au sein du MEDS. Elle a également remercié les associations sœurs telles que « Rayon de Sacré cœur, Law Ba faw »

17h 36mn Oustaz Saliou Niang, 2eme conférencier du jour commence sa communication sur le theme » la vie et l’œuvre du Prophete (Psl) » après avoir rendu hommage à Mbagnick Diop

17h 33mn Arrivée de Mme Zahra Iyane Thiam, ministre conseiller du président de la République

17h 30 mn Arrivée de Cherif Mamine Aidara

17h 26mn Oustaz Gora Diop poursuit sa communication après avoir rendu un vibrant hommage à Mbagnick Diop

17h 23mn Arrivée du Président Mbagnick Diop accompagné du Conferencier Tafsir Abdourahmane Gaye. Ils sont accueillis avec des chants religieux entonnés par le chanteurs.

16h 51mn Oustaz Gora Diop, 1er conférencier du jour commence sa communication

16h 31 mn Les chanteurs religieux se mettent en valeur à la gloire du prophete (psl) pour introduire Oustaz Gora Diop

16h 30 mn Oustaz Gora Diop est introduit par la maitresse de cérémonie pour animer un theme sur » Place de la femme dans l’islam »

16h 00mn La mise en place se poursuit

15h 30mn– les invités sont installés par les hotesses toutes de blanc vêtues