Suivez en DIRECT la 18e Assemblée Générale du MEDS

Le Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds) organise, ce samedi 5 mai, au Radisson Blue, sa 18e Assemblée générale, cuvée 2018. Une occasion pour l’organisation patronale de faire le bilan de ses activités en 2018 et dégager ses perspectives pour 2019. Rewmi.com vous fait vivre en direct l’événement.

10H 49: Lecture du rapport d’activités du Meds par son secrétaire général Modou Mboup

10h 39: le ministre de l’Economie Amadou Ba prononce son discours

10h 29: Mme Innoncence Ntap Ndiaye, Présidente HCDS prononce son discours:

La Présidente du HCDS a d’abord tenu à souligner que c’est un réel plaisir pour elle et le HCDS de participer à la 18e édition de l’Assemblée générale du Meds. La patronne du Hcds a magnifié le travail du Meds pour l’émergence du pays. A l’en croire, pour faire face aux enjeux et relever les défis de développement économique et social, il faut impérativement s’inscrire dans l’approfondissent de la démocratie sociale et la modernisation des relations professionnelles. Ainsi, elle appelle à un tel engagement de la part des partenaires sociaux des autres entreprises afin de permettre au Sénégal de «se hisser au rang des notions modèles». Par ailleurs, Innocence Ntap Ndiaye a réitéré l’engagement de son institution «à contribuer au renforcement des capacités des partenaires sociaux, des entreprises, et à les accompagner dans la mise en place de mécanismes participatifs de gouvernance social». Elle est d’avis que si les indicateurs économiques sont au vert, c’est parce que les centrales syndicales et le patronat et le gouvernement sont arrivés à un pacte national de stabilité. Par conséquent, elle exhorte les acteurs à persévérer dans la culture du dialogue social pour atteindre l’émergence.

10h 12: Le Président du Meds prononce son mot de bienvenue. Nous vous reproduisons in extenso son discours:

Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social,

Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan

Mesdames, Messieurs les Directeur Généraux,

Messieurs les Présidents des Organisations Professionnelles et Patronales,

Monsieur le Président des RIDAA

Monsieur le Président de la CCIAD

Messieurs les Secrétaires généraux des centrales syndicales,

Monsieur le Secrétaire Général du CESE,

Mesdames, Messieurs les Chefs d’Entreprises,

Honorables Conseillers,

Honorables Députés de l’Assemblée Nationale,

Monsieur le Président de l’Ordre des Architectes du Sénégal

Madame la Présidente de l’ordre des notaires du Sénégal

Mesdames, Messieurs les membres du Bureau Exécutif du MEDS, du Conseil d’Administration et de l’staff du Président ;

Mesdames,Messieurs,

Chers Invités,

Dans la tradition, la tenue de l’Assemblée générale du MEDS, la dix-huitième du genre, bien nommée, offre un rare privilège aux membres de notre remarquable organisation de se retrouver « en huis clos » dans un « entre-nous » solennel pour examiner le parcours, dessiner des perspectives et remembrer les organes délibérants ou exécutifs.

Tâches exaltantes, en effet, qui nous procurent -est-il besoin de le rappeler- un sentiment du devoir accompli mais soumis à l’observation pointue et l’analyse fine du collège des dirigeants opérationnels des instances du MEDS.

Chers amis, vous devinez aisément, à l’entame de mes propos, la fierté qui m’habite mais aussi le plaisir de la partager avec vous puisque les efforts ainsi consentis et les résultats obtenus procèdent d’une collégialité qui a résisté au temps et aux épreuves, aux aléas et aux obstacles, à la facilité et à l’emportement.

Tous unis, nous avons privilégié, la rationalité dans le travail sans toutefois rompre avec deux facteurs, l’humeur et l’humour, au demeurant décisifs dans la marche de notre Mouvement vers les succès que nous avons enregistrés.

En un mot, il s’agit d’une romance en cours de consolidation…

Dès lors, comment ne pas revisiter les valeurs qui fondent notre Mouvement désormais adoubé par les plus hautes autorités de l’Etat, et salué pour son esprit contributif par les acteurs avec qui nous partageons des responsabilités paritaires dans le pays.

Fort de son identité remarquable, le MEDS incarne et cultive à la fois la loyauté, l’innovation, la solidarité, le dévouement et le génie créateur qui traduisent son ancrage, reflètent son ambition et singularisent son positionnement institutionnel. Grâce à ces cinq piliers, notre Mouvement opère avec agilité, si ce n’est avec habileté pour rester le chantre de l’entreprise, de toute l’entreprise : petite, grande ou moyenne.

Cette philosophie du MEDS fondée sur le pari de l’action, conforte, s’il en était encore besoin, l’image d’une institution soucieuse de promouvoir des valeurs de courage, d’esprit de sacrifice et de partenariat.

L’organisation de cette Assemblée Générale, en est une parfaite illustration.

Mesdames, Messieurs

Les enjeux, les défis et les orientations stratégique du développement économique, social, culturel et environnemental articulés à la vision déclinée par Monsieur le Président de la République de faire du Sénégal un pays émergent, ont favorisé la création d’un environnement des affaires propice à l’épanouissement de l’initiative privé qui en définitif est le moteur de la croissance voire du développement. L’essence même des objectifs du Plan Sénégal Emergent.

Ce cadre de référence de toutes les politiques nationales en matière de développement économique et social, renferme un paquet de projets et de réformes phares bien ciblés, pour mieux concentrer les efforts sur les chantiers prioritaires aux fins d’accélérer la marche du pays vers l’émergence. « L’Etat du Sénégal entend collaborer avec le Secteur privé sur lequel il compte s’appuyer pour réaliser le PSE. »

Le développement économique et social de notre pays passe par l’émancipation d’un secteur privé dynamique et performant à travers un dialogue permanent et soutenu avec les pouvoirs publics.

Cette 18ème Session de l’Assemblée Générale, à l’instar des précédentes, est, à cet effet, un moment d’échanges, d’évaluation, d’élaboration de projets, de programmation d’un agenda d’action et, comme de tradition, de renouvellement du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration .

La compétitivité économique est devenue aujourd’hui un enjeu fondamental à l’échelle de la planète. Au niveau del’entreprise, une perte définitive de compétitivité se traduit par la faillite. A l’échelle du pays, une perte decompétitivité, si momentanée qu’elle soit, est vécue à travers des pressions sur la qualité et les conditions de vie.

C’est la raison pour laquelle notre ambition dans cette dynamique, en tant qu’organisation patronale, est de devenir plus forte, plus dynamique et davantage engagé dans la voie de l’émergence nationale et de la promotion de l’action entrepreneuriale.

Mesdames,Messieurs,

Je voudrais en ce moment de mon discours rendre un hommage appuyé à mon ami et frère, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Monsieur Amadou BA pour son soutien constant au MEDS et généralement à tout le secteur privé national. Monsieur le Ministre, Merci!

Merci Monsieur le Ministre de vous joindre à nous.Nous sommes honorés de votre présence à nos côtés qui témoigne de l’engagement du Gouvernement à soutenir toutes les actions du secteur privé en générale et celle du MEDS en particulier

Le MEDS ne démord pas de cette ambition car l’esprit d’initiative qui est la sève nourricière de son action l’impose à être un grenier de tissu productif national, un fenil de valeurs ajoutées produites et un canot de créations d’Emplois.

Il se veut un acteur fondamental de promotion de l’économie de la créativité et de l’innovation.

C’est à cet effet que le MEDS manifeste sa dimension citoyenne et humanitaire.

Le Forum du 1er Emploi qu’il a initié, sous la présidence effective de Monsieur le Premier Ministre, et dont nous venons de célébrer la 18ème édition, en est une illustration qui fait la fierté de tous et de chacun de nous.

Le MEDS a réussi à partager sa vision de l’économie, sa conception du Partenariat Public-Privé, sa représentation de l’entreprenariat et son attachement à l’innovation. Deux raisons l’expliquent.

La première raison est une volonté de réaliser en son sein et au sein de ses membres une croissance interne qui repose sur le développement interne de l’Entreprise .

La seconde raison est l’accès à la croissance externe qui suppose un fécond partenariat Public- Privé .

Dans cette logique, le MEDS s’est assujetti à une obligation de résultats et de comptes rendus. C’est la raison de la tenue de cette 18ème Session de son Assemblée Générale annuelle et statutaire.

Les textes administratifs et réglementaires qui le régissent font de cette rencontre un important moment de présentation du Rapport d’activités annuelle et de renouvellement du Bureau Exécutif national, du Conseil d’Administration et de l’équipe technique du Président du MEDS.

Cette Assemblée générale s’accommode des principes de transparence et de programmation que nous nous sommes imposés. Ces principes sont générateurs de stratégies de renforcement du management structurel, de performance de la gouvernance interne et de planification d’activités d’avant-garde qui portent de l’avant.

Mesdames, Messieurs les Membres du MEDS,

Le rapport qui vous sera présenté sera donc un véritable document de référence. Il rend clairement compte des activités effectuées par le MEDS, de celles que j’ai personnellement menées dans le sillage de mes responsabilités et de celles auxquelles nous avons participé.

Ce rapport intègre naturellement les axes principaux de partenariat que nous avons contracté avec d’autres organismes et institutions comme avec des structures internationales.

Durant l’année 2017 comme les années précédentes, le MEDS a initié et partagé des agrégats novateurs qui rendent compte de l’importance des Entreprises qui le composent. Son dynamisme dans la contribution au développement économique et social est salué par tous. Ce dynamisme est la somme du labeur de ses membres et l’expression d’une commune volonté de faire de l’économie d’entreprise une réalité nationale.

Tout à l’heure, Monsieur le Secrétaire Général nous fera lecture de nos multiples activités de l’année 2017.

Et après la pause le Directeur Exécutif du Comité Scientifique en fera de même.

Depuis des années, le MEDS s’est donné pour mission essentielle d’œuvrer à la création de richesses à travers la production de biens et de services et de faire de nos Entreprises des moteurs de l’économie nationale.

Je voudrais insister sur une exigence. Une Entreprise doit se caractériser par sa capacité de servir le bien commun. Quand elle génère un profit, cela signifie que ses facteurs productifs ont été dûment utilisés. Et en produisant des biens et services dans une logique de satisfaction, elle crée des richesses pour toute la société.

Mais au-delà de cette fonction typiquement économique, une Entreprise remplit des fonctions sociales en assumant des actes citoyens.

C’est pourquoi, le MEDS a contribué à des politiques nationales de grande importance économique et sociale.

Etant un silo inépuisable de compétences qui charrient en elles un génie novateur, le MEDS a aussi assumé de fructueuses responsabilités en participant aux discussions entre le Gouvernement du Sénégal et le Patronat sur le rôle du secteur privé dans l’économie nationale.

Le MEDS s’est engagé dans cette dynamique car il considère que la communauté dans laquelle et pour laquelle il agit représente un bien pour tous. C’est ce qui explique son engagement sa présence sur la scène internationale, une présence qui porte au loin la vision novatrice sénégalaise.

Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,

Vous êtes un partenaire privilégié du MEDS. Votre présence à cette Assemblée Générale le certifie. Elle nous galvanise et nous rassure car vous partagez avec nous la conscience absolue que les Entreprises sont des acteurs incontournables pour le développement national.

Par le partenariat et dans le sillage de la mise en œuvre du PSE, le MEDS et l’Etat donnent ainsi la preuve que les Entreprises sont, par nature et par ambition, efficaces et efficientes à promouvoir la croissance et à lutter contre la pauvreté.

Elles sont et doivent demeurer des agents principaux de croissance soutenable et inclusive. Le MEDS œuvre dans cette ornière et est d’ailleurs un précurseur de l’action coopérative et communautaire. C’est ce qui en fait un acteur de l’économie sociale.

Nous avons, à cet effet, pris une part active à des œuvres nationales de grande importance économique et sociale en étant présents au cœur des rencontres et des espaces nationaux où sont traités toutes les questions de l’économie nationale.

Cet engagement entreprenant et entrepreneurial dans la mise en œuvre des grandes stratégies de développement donne la preuve que le MEDS est parmi les énergiques soldats de l’économie nationale.

L’esprit d’avant-garde, d’anticipation, de proposition et d’innovation est notre principal code de conduite.

Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social

Je salue, au nom du MEDS, votre action dans l’élaboration entre les acteurs publics et privés de mécanismes de dialogue social et aussi de consolidation du partenariat Etat-Secteur privé. Le dialogue social connait des avancées significatives grâce à l’élargissement de ses mécanismes dont vous êtes la principale actrice Madame la Présidente Innocence Ntap NDIAYE.

Je vous en félicite.

Merci aussi de votre présence malgré un calendrier chargé. Je sais que vous êtes rentrée cette nuit de voyage mais avez tenu à honorer votre présence à la cérémonie officielle d’ouverture de la 18e session de notre Assemblée Générale.

Le MEDS s’inscrit, depuis des années, dans une logique de participation à la politique de développement et de stimulation des intelligences nationales. Cet engagement exprime sa foi en la liberté de la personne dans le domaine économique. Cette liberté est une valeur fondamentale et un droit inaliénable à promouvoir et à protéger.

C’est à ce titre qu’il a eu à initier 18 concepts en 18 ans d’existence. 18 ans c’est l’âge de la maturité dit-on ! Donc le MEDS est « majeur ».

Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social,

Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan,

Mesdames, Messieurs, Chers invités,

Si le MEDS est dans une logique de participation à l’effort de développement économique et social et de stimulation des intelligences nationales, c’est parce qu’il considère la liberté économique comme une valeur fondamentale et comme un droit inaliénable à promouvoir et à protéger.

Le MEDS l’a prouvé par le dynamisme de ses Entreprises membres, la création d’emplois et la spirale d’innovations qui en font un acteur de l’économie, de la politique sociale et de la paix civile.

Je voudrais, par conséquent, remercier et féliciter tous ses membres, ceux du Bureau Exécutif national, du Conseil d’Administration et toute de l’équipe technique. Je vous remercie pour la confiance que vous placez à ma modeste personne.

Mais je vous félicite surtout pour votre dynamisme, votre professionnalisme, votre loyauté et votre foi en l’action novatrice. C’est dans l’innovation que s’inscrit la compétitivité.

Nous avons aussi une grande confiance à l’Etat du Sénégal. Par ma voix, le MEDS remercie profondément le Président de la République, le Premier ministre, le Ministre et la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social ici présents à nos côtés et l’ensemble du Gouvernement et des Institutions pour la franche collaboration.

La conception du Président de la République du Partenariat Public-Privé garantit commodément la distribution équitable des ressources et répond à l’interdépendance qui unit l’Etat et le Secteur privé.

Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social,

Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan,

Mesdames, Messieurs,

Par ma voix, le MEDS vous adresse ses remerciements tout en vous réitérant son engagement à œuvrer pour le développement et la promotion de l’entreprise sénégalaise.

Pour conclure, le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS est dans une dynamique de croissance avec notre positionnement traditionnel, à savoir : une organisation de réflexion stratégique, d’initiatives novatrices et de propositions.

Vive le MEDS ; vive le secteur privé national et vive le Sénégal !

Je vous remercie de votre aimable attention.

10h 10: Arrivée des officiels: Le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Ba, la présidente HCDS, Innoncence Ntap Ndiaye et Benoit LE BARS, expert en droit OHADA du cabinet Lazareff Le Bars

08h 30: Accueil et mise en place des Invités