Suivez les temps forts du vote de la loi sur le parrainage. Idrissa Seck, Malick Gackou Thierno Bocoum et Kilifeu arrêtés (Vidéos)

REWMI.COM- Cet article est régulièrement mis à jour

L’Assemblée nationale procède en ce moment même au vote de la loi sur le parrainage. L’opposition qui conteste cette loi a décidé de manifester devant les grilles de l’Assemblée nationale. Pour la contrer, la police a mis en place un impressionnant dispositif de sécurité. Les manifestants les plus proches de l’hémicycle sont à plus de 500 mètres des lieux. Rewmi.com suit cette affaire pour vous.

Très tôt le matin aux environs de 5 heures, la salle de l’Assemblée nationale est occupée par les militants de l’Apr. Le ministre Ismaila Madior Fall qui doit défendre le projet de loi est arrivé très tôt avant même le président de l’Assemblée nationale. Aux environs de 9 heures, le responsable des jeunes du Grand parti fait part de l’arrestation de son leader Malick Gackou. Guy Marium Sagna du Collectif Non aux APE, Kilifeu de Y’en a marre, Thierno Bocoum responsable du Mouvement « Agir » et Idrissa Seck de Rewmi sont arrêtés. Idrissa Seck a été arrêté à hauteur de la police de la Médina.

Aucun bus de la société de transport Dakar Dem Dikk n’a circulé ce jeudi.

A Sandaga les premières échauffourée sont notées aux environs de 9 heures. La police use de gaz lacrymogène, les manifestants ripostent par des jets de pierre

12h 43mn Le député Cheikh Bamba Dieye dans son temps de parole, charge vigoureusement le président Moustapha Niasse. A la fin du speech, ce dernier visiblement touché dit : » Merci mon fils »

12h 28mn Reprise des travaux- Le Président Moustapha Niasse fait un compte rendu de sa concertation avec les deux présidents de Groupe parlementaire et Mme Aida Mbodj représentant les non inscrits. Trois (3) minutes conformément au compromis sont imparties au député Toussaint Manga qui en exige cinq (5) conformément au réglement intérieur. Moustapha Niasse à l’honorable député Toussaint Manga: « Bilahi, tu feras 3 minutes ». La député Aissata Tall Sall tente de régler le problème, elle s’adresse à Toussaint Manga.

11h 15mn Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale suspend la séance pour 30 minutes. Ils a demandé à Madické Niang, président du Groupe parlementaire « Liberté et Démocrates », à Aymerou Gningue Président du Groupe parlementaire « Benno Bokk Yaakar » et le représentant des Non inscrits de la rejoindre dans la « sale d’à coté »

11h 09mn C’est la confusion totale à l’Assemblée Nationale, Toussaint Manga député de l’opposition qui avait la parole a vu son micro coupé, il s’est dirigé vers celui de Moustapha Niasse pour parler mais des députés de la majorité s’y opposent vigoureusement, s’en suit une bagarre.

11h 01mn La proposition de Madické Niang est soumise au vote. Le non l’emporte. Les travaux se poursuivent

10h 56mn Le ministre Madické Niang se prononce sur la demande de Madické Niang. Il demande que les travaux se poursuivent

10h 52mn Le Président de la Commission, Seydou Diouf prend le contre pieds de Madické Niang avec arguments à l’appui

10h 48mn Madické Niang demande l’ajournement des travaux avec arguments à l’appui

10h 34mn la proposition de la député Aissata Sabara est soumise au vote. Le non l’emporte avec 117 voix contre 17

10h 30mn Le ministre de la justice, garde des sceaux Ismaila Madior Fall fait des observations sur le rapport mais Moustapha Niasse refuse sous prétexte qu’ils sont à l’Etat de la motion préalable. Il est chahuté par l’opposition qui constate qu’il est en train de paniquer. Il a pris le temps de lancer : « Moi, paniquer ? Non je fais face à des milliers d’étudiants, ce n’est pas aujourd’hui que je vais paniquer »

10h 21mn Aissata Sabara députée de l’opposition, dans sa prise de parole demande à tous ses collègues de sortir de la salle car cette loi est selon elle est discriminatoire. Elle exige l’arrêt des travaux et qu’il n’y ait pas de délibération.

10h 19mn Passe d’arme entre Me Madické Niang, Président du Groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » très en verve et Moustapha Niasse Président de l’Assemblée nationale

09h 50mn Moustapha Niasse annonce le démarrage des Discussions générales

09h 30mn– Les travaux Présidés par Moustapha Niasse commence à l’Assemblée nationale. Abdoulaye Wilane à l’honneur d’ouvrir les débats