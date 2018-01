Sur demande des avocats de la défense Le procès de Khalifa Sall et Cie renvoyé jusqu’au 23 janvier prochain

C’est hier 3 janvier que Khalifa Sall et ses co prévenus devraient être jugés en audience spéciale. Cependant à l’ouverture de l’audience, ses avocats ont demandé et obtenu le renvoi. Les avocats indiquent que certains parmi eux n’ont pas reçu l’avis. A la barre hier, les avocats de la défense ont aussi souligné qu’ils ont une liste de témoins à faire comparaître pour la manifestation de la vérité. Malgré le fait que le parquet, la partie civile et l’agent judiciaire se sont opposés au renvoi, le juge Malick Lamotte a suivi la défense en renvoyant l’affaire jusqu’au 23 janvier prochain.

L’affaire du député maire Khalifa Ababacar Sall et ses co prévenus a été évoquée, hier, par le Président Malick Lamotte. C’est pour la renvoyer au 23 janvier prochain sur demande des défenseurs de l’édile de Dakar. S’exprimant après le renvoi, Me Demba Ciré Bathily, un des leurs a indiqué que : « nous avons le droit de disposer du temps et de faciliter pour préparer notre défense. Or, le temps ne me parait pas suffisant de nous permettre de nous acquitter de ces formalités. On veut nous contraindre une fois à nous mettre sur un emploi du temps qui ne respecte pas les droits de la défense ». Poursuivant, la robe noire ajoute que : « c’est nos clients qui sont en détention, donc c’est eux qui ont intérêt à ce que les choses aillent avec sérieux. Mais n’oubliez pas que l’objectif d’un procès c’est de faire éclater la vérité. Or, faire éclater la vérité suppose qu’on fasse réunir les conditions pour un procès. Surtout qu’on respecte les droits de la défense ». Par ailleurs, Me Demba Ciré Bathily a indiqué qu’ils ont été choqués d’avoir entendus qu’ils n’ont pas le droit d’avoir tout le dossier. Et qu’ils n’ont pas le droit non plus de citer des témoins. Sinon, ce serait un favoritisme.

Le parquet dénonce une cavalcade judiciaire

Pourtant du côté de la partie civile, l’on estime que ce dossier est en état d’être plaidé. Me Yérim Thiam, un des avocats de l’Etat a expliqué : « Il est clair pour nous que l’affaire était en état. Mais ils ont encore utilisé un argument de procédure pour dire que certains avocats n’avaient pas été avisés alors que, les avocats en question étaient dans la salle. Si le tribunal l’a estimé, nous nous soumettons à la décision du tribunal et nous attendons le 23 janvier prochain. Le Président a dit que ce jour-là quoi qu’il en soit l’affaire sera retenue. Alors nous sommes là et nous sommes prêts ». Pour sa part, le maître des poursuites a exprimé son désaccord pour le renvoi du procès. Selon Serigne Bassirou Guèye, cette demande de renvoi formulée par les avocats de la défense est une cavalcade judiciaire. A l’en croire, les défenseurs de l’édile de Dakar ont bel et bien reçu l’avis et que leurs arguments pour le renvoi de l’audience ne sont pas fondés. « Pour les témoins je m’associe aux excellentes plaidoiries des avocats de l’État. Devant le tribunal, le Code de procédure pénale ne permet pas aux avocats de citer des témoins. Il a évoqué l’article 539 dudit Code, la citation est délivrée à la requête ; ministère publique, du président du tribunal d’instance investi des pouvoirs du procureur de la République, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. (…) En dehors de ces personnes, seules peuvent être citées des témoins présents dans la salle. Ceux-là peuvent être appelés. Cela est une raison supplémentaire », a rappelé le parquetier.

Mes El Hadji Diouf et Mbaye Sène out

Suffisant pour lui de demander au tribunal de rejeter la demande de renvoi formulée par les avocats du maire de Dakar. Auparavant, il a apporté des précisions sur l’absence d’avis à conseil dénoncée par les avocats de la défense. Selon lui, il doute qu’il y ait un sénégalais non informé de la tenue à ce jour de 3 janvier de ce procès de Khalifa Sall. S’agissant de la constitution de Mes El Hadji Diouf et Mbaye Sène pour assurer la défense et les intérêts de Khalifa Sall, elle a été rejetée par le juge Malick Lamotte. En remplacement de Maguette Diop, le juge Malick Lamotte, nouveau président en charge de juger l’affaire Khalifa Sall et Cie a relevé que la proposition de retenir l’irrecevabilité de la constitution des deux avocats susnommés émane du bâtonnat de l’Ordre des avocats. Dès lors, le tribunal a acté la proposition, sans revenir en détails sur les faits qui ont valu aux deux avocats d’être écartés du dossier. Malgré ces précisions, Me Mbaye Sène a refusé d’être isolé de ce dossier. « Je ne suis pas au cabinet de Aïssata Tall Sall. Je me suis constitué pour la défense des intérêts de Khalifa Sall », a plaidé l’avocat pour contester cette volonté de l’écarter de l’affaire. En tout état de cause, il a été écarté du dossier tout comme Me El Hadji Diouf.

Cheikh Moussa SARR