Surpopulation carcérale: Les prisons sénégalaises explosent

Les prisons sénégalaise explosent et ont atteint un nouveau record historique, avec 10.083 détenus alors que les 37 prisons du pays ne comptent que 4224 places. Soit un surplus de 5859 détenus. Walf Quotidien, qui donne ces chiffres en citant le rapport d’activité 2017-2018 du ministère de la justice, souligne que les détenus sont répartis comme suit : 9546 hommes, 336 femmes et 201 mineurs. En termes de surpopulation carcérale, Rebeuss caracole en tête avec 2279 pensionnaires pour seulement 469 places. Elle est suivie de la prison de Thiès qui accueille 1.126 détenus pour 337 places Le Camp pénal de Dakar se positionne en 3ème place avec 971 prisonniers qui se partagent un espace prévu pour 358. La Mac de Kaolack est peuplée de 600 détenus alors qu’elle devait contenir que 270. S’en suivent les prisons de Diourbel (472), Tamba (462), Saint-Louis (461), Ziguinchor (287) et Kolda (280). Et pour surveiller tous ces détenus, le Sénégal ne compte que 1.087 gardes pénitenciers.