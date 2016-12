Le Sutsas rue dans les brancards

La guerre des syndicats de la santé aurait-t-elle lieu ? En tout laisse à croire que le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) rue dans les brancards suite à la condamnation avec sursis de l’infirmier chef de poste de Keur Samba Dia, à 6 mois de prison du paiement d’un franc symbolique, est très en colère contre le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames). Abdou Gackou a été reconnu coupable de l’exercice illégal de la médecine par le Tribunal de grande instance de Fatick. Suite à cette condamnation le Sutsas pointe du doigt le Sames qui est d’après eux, derrière tout cela. Une condamnation qui a fait sortir le Sutsas de ses gonds. Selon Mballo Dia Thiam « c’est le Sames qui est derrière cette affaire qui est derrière la plainte et la condamnation de leur collègue et camarade de syndicat. Le Sames nous a déclaré la guerre nous l’attendons de pied ferme », fulmine Mballo Dia Thiam.