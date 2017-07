SYMPOSIUM CAF  L’avenir de la CAN en question à Rabat

Rabat, la capitale du Maroc, accueille le Symposium de la CAF mardi et mercredi. En présence des principaux dirigeants du football continental et mondial et de chacune des 55 associations membres du continent, 8 ateliers sont au programme. Les débats vont notamment porter sur la périodicité et le format de la Coupe d’Afrique des nations. La révolution est peut-être en marche. Ce rassemblement promet « l’écriture d’une page d’histoire dans la transformation du football africain« , annonce la CAF. En présence de personnalités tels que Claude Le Roy, Florent Ibenge, Hervé Renard, Joseph-Antoine Bell, Rabah Madjer, Jay-Jay Okocha, Badou Zaki, Hossam Hassan, Patrick Mboma, Gérémi Njitap, mais aussi du président de la FIFA, Gianni Infantino, huit ateliers sont au programme :

1- CAN : Compétition et cahier de charges

2- Compétition interclubs

3- Développement du football

4- Football des jeunes

5- Partenariats internationaux

6- Communication et médias

7- Marketing et TV

8- Footballeurs : rôle et perspectives

A l’initiative du nouveau président de la CAF, Ahmad Ahmad, un changement de périodicité et de format de la CAN sera notamment à l’étude. Les débats devraient notamment porter sur le maintien ou non de la compétition au mois de janvier-février, ou son décalage en juin, le nombre de participants (une extension de 16 à 24 est envisagée) ou encore sur la fréquence de la compétition (certains plaident pour une CAN tous les 4 ans contre 2 actuellement). A l’issue des travaux effectués lors de ces ateliers, une réunion du comité exécutif de la CAF et une assemblée générale extraordinaire auront lieu pour éventuellement adopter de profonds changements.

Afrik foot