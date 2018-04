Syrie: les Etats-Unis devraient annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

Fin mars, Donald Trump avait annoncé qu’il souhaitait retirer ses troupes de Syrie. Quinze jours plus tard, il a ordonné les plus importantes frappes américaines depuis le début du conflit. Sa volonté isolationniste s’est en effet heurtée à la ligne rouge qu’il avait tracée, l’utilisation d’arme chimique contre des populations civiles, mais aussi au possible rôle de Moscou dans ce dossier.

Car les Etats-Unis ne tiennent pas Damas pour unique responsable. La Russie était censée freiner le régime syrien, elle n’a pas pu, ou pas voulu. L’a-t-elle même carrément assisté dans cette funeste entreprise ? C’est ce qu’a sous-entendu dimanche Nikki Haley.

Evoquant une trentaine d’attaques chimiques en un an, l’ambassadrice américaine à l’ONU a annoncé de nouvelles mesures contre Moscou. « Des sanctions vont être prises contre la Russie, le secrétaire au Trésor Mnuchin les annoncera lundi. Elles viseront directement toutes sortes d’entreprises en lien avec Assad et l’utilisation d’armes chimiques. Donc je pense que tout le monde va le ressentir, que tout le monde voit que nous envoyons un message fort. Notre espoir est d’être entendus », a-t-elle affirmé.

Moscou soutient Assad sur le terrain, mais elle le protège aussi à l’ONU. L’emploi systématique du véto russe pour bloquer les résolutions du Conseil de sécurité exaspère les Américains. Mais Washington le répète : l’opération de vendredi était ponctuelle, en réponse à l’emploi d’armes chimiques, hors de question de s’engager davantage dans le conflit. En 2013, la Russie avait profité du recul américain pour étendre son influence, elle est aujourd’hui un acteur majeur en Syrie.