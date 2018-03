Syrie: la Russie propose une évacuation aux rebelles de la Ghouta orientale

La situation dans la Ghouta orientale en Syrie fait toujours la Une ce mardi. La résolution de l’ONU exigeant une trêve humanitaire de 30 jours votée le 24 février reste lettre morte et l’offensive terrestre et aérienne des troupes de Bachar al-Assad sur l’enclave rebelle se poursuit. Au moins neuf civils ont été tués et une quarantaine d’autres blessés indique ce mardi l’OSDH. L’offensive a d’ailleurs obligé le premier convoi d’aide qui a pu se rendre sur place à écourter ses livraisons de nourriture et de médicaments. Face aux bombardements syriens, il a été contraint de rapidement rebrousser chemin lundi soir. Alors comment soulager les 400 000 habitants de la Ghouta qui vivent sous les bombes ? La Russie a fait une nouvelle proposition ce lundi matin : une évacuation de tous les rebelles syriens retranchés dans l’enclave.