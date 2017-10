Système éducatif : La Fondation Mava veut que l’éducation environnementale soit enseignée dans 7 pays du Prcm

Le Soleil- La Fondation Mava veut semer les graines de l’éveil de la conscience écologique dans les écoles des pays membres du Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine (Prcm). L’information a été donnée lors d’une cérémonie présidée par le ministre guinéen de l’Education pré-universitaire et de l’Alphabétisation.

Le changement de comportement et l’éveil de conscience écologique s’acquièrent dans le temps. La Fondation Mava va investir davantage dans ce champ un peu laissé en rade par différents programmes et projets. Les graines des comportements coresponsables seront semées dans l’espace scolaire. Au-delà de l’effet multiplicateur, les élèves seront les futurs responsables et seront plus enclins à assumer leur mission de préservation de notre planète plus que jamais au bord de la rupture. Nous en avons pour preuve l’occurrence des ouragans et des tremblements de terre en 2017. Les records sont battus. C’est à la limite inexplicable pour les scientifiques. Ce sont autant de raisons qui justifient l’engagement de cette fondation à donner une autre dimension à l’éducation environnementale. « Nous voulons introduire le module éducation environnementale dans les écoles des pays membres du Pcrm. Nous devons commencer le travail à bas âge, dans des écoles, parce que nous estimons que les enfants seront les responsables de demain », a justifié Sallah Bâ de la Mava.

Le ministre guinéen de l’Education pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Kallil Konaté, a démontré l’engagement de son pays à jouer sa partition dans la sauvegarde des différents écosystèmes. Lequel s’est traduit par la signature de plusieurs conventions et traités. S’agissant de l’éducation environnementale, la Guinée déroule déjà un programme dans des écoles. M Konaté a promis de tout mettre en œuvre, afin que l’initiative Mava puisse connaître un succès. « Nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de cette initiative parce que tous doivent contribuer à préserver notre environnement », a-t-il défendu.

I. SANE