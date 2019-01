Le syndicat des travailleurs de la justice ne décolère pas. Après un débrayage observé lundi dernier, il a décrété, selon Enquête, une cessation collective de travail de 72 heures, à partit du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019. Me Ayé Boun Malick Diop et Cie exigent du gouvernement le respect de ses engagements et du protocole d’accord du 17 octobre 2018.