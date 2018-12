Le Sytjust dénonce le mutisme de IMF

En sit-in, hier, devant le palais de justice de Dakar, les travailleurs de la justice n’ont pas raté leur ministre de tutelle. Leur Secrétaire général a dénoncé le comportement d’Ismaïla Madior Fall qui, dit-il, est resté muet face à leurs préoccupations.

Le syndicat des travailleurs de la justice a tenu un sit-in, hier, devant les locaux du palais de justice de Dakar. S’exprimant à cette occasion, leur Secrétaire général, Me El Hadj Boune Malick Diop, a dénoncé le mutisme de leur ministre de tutelle, Ismaïla Madior Fall, face à leur mécontentement. « Depuis le début de notre dénonciation, le Ministre de la Justice s’est réfugié dans un mutisme qui frise même le manque de respect, de considération. Il affiche une morgue à notre endroit, mais cela ne va pas nous pousser à démordre. Nous irons jusqu’au bout parce que nous nous battons pour une cause qui dépasse le Ministre de la Justice ou le ministère. Nous avons commencé à réclamer une amélioration de nos conditions de travail et d’existence avant qu’il soit nommé. Les travailleurs de la justice, épris du sens de la liberté, ont décidé de changer leur sort tant bien même qu’il y a des personnes tapies dans l’ombre et qui rament à contre-courant de leur dessein », a-t-il déclaré. Il a profité de l’occasion pour aussi dénoncer l’absence du ministre, vendredi dernier, à la cérémonie de remise de diplôme aux greffiers sortants de la promotion 2016-2018. « L’absence du Ministre de la Justice est déplorée par le Sytjust. Cette cérémonie est cruciale pour ces greffiers. Cela était un coup dur et une fausse note pour la carrière de ces récipiendaires », a encore dit Me Diop.

Toutefois, il a indiqué qu’ils sont dans l’exécution d’un plan d’action qui, à son terme, va ouvrir une période de séries de grève. « Effectivement, nous avons déposé un préavis de grève. Dès le 27 décembre, nous serons en droit de procéder à une cessation de travail collective. Cela veut dire qu’il y aura un disfonctionnement du service de la justice et les usagers de ce service vont en souffrir », a-t-il dit. Avant d’ajouter : « ce sit-in est un moyen pour nous de dialoguer avec l’opinion publique pour qu’elle n’en ignore que dans ce cas de disfonctionnement, l’unique responsable est le Gouvernement qui n’a pas respecté ses engagements et viole les termes d’un protocole d’accord qu’il a signé avec le Sytjust. Durant un mois, on sensibilisera l’opinion publique car en dernier ressort, elle est le juge des actions du Gouvernement et des syndicats. C’est elle qui nous juge ». Tout de même, les travailleurs de la justice sont conscients de leur rôle dans le secteur de la justice. Sans eux, disent-ils, le service public de la justice n’existe pas. « Nous contribuons à une très grande proportion à l’exercice du pouvoir judiciaire. On est toujours laissé en rade par le Ministère de la Justice. Raison pour laquelle on est résolu à se battre pour avoir gain de cause. Nous lançons un appel solennel au Chef de l’Etat de respecter son engagement. On lui demande de veiller à la réalisation, à la matérialisation de ses engagements parce qu’il y a certains de ses collaborations, en l’occurrence le Ministre de la Justice, qui rament à contre-courant de ses engagements. On ne peut pas comprendre qu’une volonté politique soit affichée et, 8 mois plus tard, rien ne soit réalisé », a regretté le Secrétaire général du Sytjust.

Cheikh Moussa SARR