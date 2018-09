Le Sytjust reporte sa grève à cause de…

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) sursoit au mot d’ordre de grève qu’il avait annoncé la semaine dernière dans la presse. Cette décision est motivée par le décès de Bruno Diatta, Chef du Protocole de la Présidence de la République. Cette trêve pour la période du deuil est, selon les travailleurs de la justice, un dernier hommage bien mérité à l’Ambassadeur Bruno Diatta, « figure emblématique de la République et de l’Etat du Sénégal. » Le SYTJUST manifeste ainsi la douleur et l’émoi de ses militants face à la disparition de ce patriote, serviteur chevronné de la République, grand commis de l’Etat, maître dans l’art protocolaire et de la diplomatie. En ce moment de recueillement, les travailleurs de la Justice s’inclinent devant la mémoire de ce parfait model de travailleur dont les faits d’arme sont unanimement loués par toute la nation et au-delà des frontières de notre cher pays.