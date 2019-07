T-shirt polémique: Tange prend la défense de Waly

Apres cette cette polémique inutile sur le T- Shirt de marque CONVERSE avec des couleurs arc en ciel portée par Waly Seck lors de son dernier concert à la place de la nation. L’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMARTS) entre dans la danse et prend la defense de Waly Seck qui est un jeune acteur culturel entrepreneur pour le développement économique de son pays et exige des excuses à l’imame Kanté envers Waly sur ses accusations non fondées et sans preuves de ce qu’il avère par la voix de son Directeur Exécutif Tange Tandian. Regardez la vidéo.