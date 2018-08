Tabaski 2018: Plus de 50.000 moutons invendus

Le Directeur de l’Élevage, Dame Sow, a révélé hier, que plus de 50.000 moutons sont restés invendus au lendemain de la fête l’Aïd el Kébir.

« Au lendemain de la Tabaski, la plupart des vendeurs de moutons n’ont pas fait de bonnes affaires. À Dakar et à l’intérieur du pays, 50.000 à 60.000 moutons n’ont pas trouvé preneurs, une situation qui nous rappelle 2014 et 2015», déclaré Dr le Dame Sow, Directeur de l’Élevage, sur la Rfm.

Selon lui, les besoins du marché national en moutons pour la fête de Tabaski sont estimés à 750.000 têtes, dont 250.000 pour la région de Dakar.

« Nous avons recensé un reliquat de 34.000 moutons entre le stade Léopold Sédar Senghor, les deux voies de Liberté 6, le foirail de la banlieue et la Seras. A l’intérieur du pays, nous avons enregistré beaucoup de tensions dans les régions du Sine. À Ziguinchor ville, nous avons comptabilisé plus de 2239 moutons qui sont restés entre les mains des éleveurs. Même chose à Thiès où il a été enregistré plus 9435 moutons invendus », dit-il.

Et rappelle que le gouvernement avait arrêté une série de mesures, dont l’assouplissement du contrôle des camions transportant des moutons, la réduction du contrôle au strict nécessaire, l’exonération des droits et taxes, dans le but de de faciliter l’approvisionnement du marché en moutons.