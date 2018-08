Tabaski 2018: Le sermon de Touba et Medina Baye

C’est devant une foule immense que les Khalifes généraux des Mourides et de Médina Baye ont fait leur sermon à l’occasion de la célébration de la fête de Tabaski. Les guides spirituels ont invité les musulmans à avoir un comportement irréprochable.

La majeure partie des musulmans sénégalais a célébré la fête de la Tabaski ce mercredi. A cette occasion, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, s’est passé de son porte-parole pour délivrer son message. Il a invité tous les musulmans à faire acte d’allégeance envers notre Créateur. « Acceptons tous la volonté divine sans aucune appréhension. Dans ce bas monde, nul ne peut échapper à son destin. Aussi, aucun d’entre nous ne peut avoir ni plus ni moins que ce que le bon Dieu a prévu pour lui. Donc, ayons foi et soumettons-nous à la volonté de notre Créateur », a déclaré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Avant d’ajouter que « le vol, la tricherie, l’hypocrisie, la méchanceté ne peuvent être décelés chez un croyant. C’est pourquoi nous nous devons de veiller à avoir un comportement irréprochable chaque jour, chaque instant. Cela est possible si nous restons fidèles aux préceptes de l’Islam ».

Médina Baye a prié pour un Sénégal de paix et de concorde

Le guide spirituel de la communauté mouride s’est aussi adressé aux descendants de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba, à qui il a exhorté à toujours faire preuve de retenue et de discernement tous les jours. Par ailleurs, le Khalife général de Médina Baye a, comme à l’accoutumée, participé à la grande prière de la Tabaski dirigée par l’imam Cheikh Tidiane Cissé. A Kaolack, le Khalife de Médina est arrivé aux environs de 9h25 minutes à la grande place qui abrite les prières de Korité et de Tabaski, en compagnie de l’imam Cheikh Tidiane Cissé. S’exprimant à cette occasion, il a prié pour un Sénégal de paix et de concorde. Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a formulé des prières pour que le Président de la République puisse achever les chantiers déjà entamés. La prière de Tabaski à Médina Baye a enregistré la présence de beaucoup de responsables coutumiers, politiques et religieux. C’est également le constat qui a été fait dans plusieurs régions du Sénégal.

Cheikh Moussa SARR