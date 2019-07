Tabaski 2019: Plus de 810 mille moutons annoncés

Pour cette année, les besoins du marché national en moutons pour la Tabaski 2019, sont estimés à plus de 810 mille têtes, dont 260 mille pour la région de Dakar. La révélation est du Ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Ka, qui co-présidait avec le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, une réunion sur la préparation de la célébration de l’Aïd El Kébir. En 2018, plus de 980 mille têtes de bêtes ont été présentées dans les différents marchés du pays, dont 259 mille dénombrées à Dakar, avec un excédent de plus de 120 mille têtes.