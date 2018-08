Tabaski: 80 moutons de la gendarmerie disparaissent !

Selon Vox Populi, 80 moutons de la mutuelle de la gendarmerie ont été volés dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Le journal précise que les bêtes étaient gardées dans l’enclos d’Abou Kâ, un éleveur de Dasgourou, un village situé à 7 km de Linguère.

La gendarmerie, qui s’apprêtait à envoyer un camion pour ramasser le bétail et le convoyer à Dakar pour la fête de la Tabaski, s’est lancée aux trousses des voleurs en mobilisant les brigades de Dahra et de Linguère ainsi que l’Escadron de surveillance et d’intervention (Esi).