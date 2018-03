Condamné en première instance à 2 ans assortis de sursis pour banqueroute frauduleuse et à payer à l’avocate et non moins ancienne épouse de son frère Sidy Lamine Niass, la somme de 150 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, Ameth Khalifa Niass a interjeté appel pour s’inscrire en faux contre les accusations portées à son encontre …