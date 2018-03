La crise scolaire prend des proportions inquiétantes. Et le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, qui interpelle à nouveau le président Sall, « craint d’ailleurs une année blanche ». Pour lui, le problème c’est de réaliser les accords. Sur les 11 points, il y a un premier point extrêmement important et sensible, c’est la modification de la Loi de 1961 portant …