Pourquoi Taib Socé a été arrêté et envoyé à Rebeuss

Le prêcheur, Tayib Socé, a été arrêté, chez lui, hier vers les coups de 18 h, à la cité Serigne Mansour de Rufisque par les éléments de la Section de recherche de Colobane. Il séjourne actuellement à la prison de Rebeuss. Et, nous en savons un peu plus sur les raisons de son arrestation? En effet, le prêcheur est rattrapé par son passé, notamment par l’affaire de l’escroquerie portant sur de l’or d’une valeur de 146,6 millions de francs CFA dans laquelle il a été condamné le 03 Aout 2015 à une peine de 3 ans de prison ferme avant de bénéficier d’une grâce présidentielle le 3 avril 2016. Mais, il devait verser à la partie civile la somme de 160 millions de francs Cfa pour toute cause et préjudice. Ce qu’il n’a pas pu faire. C’est sur ces entrefaites que la partie civile a exercé la contrainte par corps sur lui pour entrer dans ses fonds.