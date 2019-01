Les «Takussaan» de l’émergence pour réélire Macky

Les membres du mouvement « Président Sall Encore 2019 », sont à pied d’œuvre. Ils déroulent des activités à travers la banlieue, dénommées les « Takussaan » de l’émergence. Le combat des responsables de ladite structure est de réélire Macky Sall à la tête du Sénégal pour un second mandat.

Des campagnes de sensibilisation, des visites de proximité ainsi que d’autres programmes sont en train d’être déroulés à moins de deux mois des élections présidentielles qui vont se tenir dans notre pays. Selon Amadou Kébé, président du P.E.S, les membres du mouvement qu’il dirige appellent les populations à aller récupérer leurs cartes d’électeurs pour pouvoir voter. Les femmes et les jeunes sont déjà leurs cibles. Il n’a pas eu de problèmes pour recueillir un nombre important pour le parrainage car la majeure partie des populations a compris la nécessitée du parrainage. M. Kébé ajoute que « des démarches sont en train d’être menées pour arracher certains ténors de l’opposition et les inviter à venir rejoindre le camp présidentiel. Ses amis ont déjà investi les quartiers, les zones enclavées et des localités lointaines de la banlieue pour mettre en œuvre le concept. Toujours est-il que pour Amadou Kébé, « Macky est un expert du pétrole. S’il y a découverte, c’est sa chance. Des problèmes existent dans certains pays limitrophes du Sénégal et qui ont du pétrole. Par contre, dans notre pays, la question sera gérée par des experts comme le Président de la République qui maitrise l’exploitation du pétrole. Il faut donner à Macky Sall une seconde chance, lui permettre d’accomplir les travaux entamés. »

Se prononçant sur le comportement de l’opposition, sur le parrainage et le système de travail du Conseil constitutionnel, Amadou Kébé souligne que « des assises doivent être organisées entre l’opposition et le pouvoir pour préserver la stabilité qui existe au Sénégal depuis longtemps, car aucun pays ne peut se développer dans des tiraillements, des guéguerres et des querelles. Le Président de la République a déjà récolté près de 2 millions de parrains. C’est ce qui témoigne que les Sénégalais sont encore avec lui. Le Conseil constitutionnel qui regorge des personnes neutres et indépendantes, est en train de faire fait un travail remarquable.

Avec le concept Des « Takussaan » de l’émergence qui a été mis en place, « le Président de la République remportera les élections présidentielles du 2019 à venir devant l’ensemble de ses adversaires politiques », a conclu Amadou Kébé.

Sada Mbodj