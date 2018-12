Tamba: Un orpailleur tue l’amant de sa femme

Encore un crime passionnel ! Les faits se passent dans la région de Tambacounda, plus précisément dans le village de Konaye (département de Goudiry), dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 février dernier. Orpailleur de son état, Amadou Bâ, parti travailler dans la zone aurifère de Kédougou, ne se doutait pas, un seul instant, que son épouse Bineta Bâ restée au village filait le parfait amour avec un berger du nom de Mamadou Salou Bâ. Ses informateurs lui font voir des preuves accablantes de l’infidélité de sa femme. Il s’étripe de rage après avoir vu des images et vidéos obscènes de son épouse, dans des positions sans équivoque, en compagnie de son amant. D’après le récit de l’Observateur, armé d’un fusil, il tend un guet-apens à l’amant de sa femme, le surprend et lui assène des coups de crosse de fusil jusqu’à ce que mort s’ensuit. Et, pour se débarrasser du corps encombrant, le mari cocu le balance simplement dans un puits. Arrêté par la gendarmerie, il a reconnu les faits. Jugé hier, l’affaire a été mise en délibéré en délibéré au 24 janvier 2019 par la chambre criminelle de Tambacounda