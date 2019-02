Tamba: Le tueur et les 26 « gorilles » du Pur identifiés

L’enquête sur les affrontements meurtriers de Tambacounda survenus lundi dernier a été bouclée. La bagarre qui a éclaté entre militants du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et ceux de Benno Bokk Yaakaar a fait deux morts. Selon les informations de L’Observateur, le meurtrier du tailleur Ibrahima Diop a été formellement identifié.Le présumé tueur est l’un des éléments de la garde rapprochée du candidat du Pur, Issa Sall. Et ce n’est pas tout. L’enquête a formellement identifié les 26 gorilles du Pur impliqués dans les affrontements de Tamba.

Il s’agit d’Ibrahima Gaye, Sidya Diatta, Ibrahima Kébé, Alioune Faye, Moustapha Diakhaté, Aly Dieng, El Hadi Seck, Mouhamadou Moustapha Mbodji, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, Ngor Sarr, Macodou Diouf, Pape Ibrahima Goudiaby, Moustapha Ndiaye, Pape Idrissa Ndiaye, Ibrahima Niang, Mamadou Dème, Mouhamadou Moustapha Kane, Ibrahima Mbar Diouf, Serigne Moustapha Sall, Ousmane Sididé, Ibra Guèye, Mouhamadou Lamine Sène, El Hadji Samb, Mor Bap et les deux blessés, Pape Malick Ndiaye et Ndanke Guèye.

Quant au chauffeur qui a renversé Cheikh Touré et qui avoué son crime, il est renvoyé en prison