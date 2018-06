Tamsir Jupiter Ndiaye alias « Le Piroguier »: Voilà déjà un an que tu nous as quittés…

Un an déjà depuis que nous a quittés notre confrère Tamsir Jupiter Ndiaye, l’auteur de la fameuse chronique ‘’Le piroguier’’. Un an déjà que tu ne vis plus sur terre, mais que tu vis dans nos souvenirs, dans nos pensées… Une année déjà s’est écoulée…

Les Rédactions Rewmi se souviennent, et sans doute aussi les lecteurs, d’un talent hors pair qui savait manier le verbe. Avec aisance. Tes écrits resteront pour toujours dans nos archives et dans nos mémoires.

Tant Jupiter était une bonne plume, une belle plume, une plume brillante ! Tamsir était un talent qui nous a quittés précipitamment, laissant derrière lui un grand vide.

Nos prières vont à lui, à ses enfants, à son épouse et à toute sa famille. Que Dieu, le Suprême Souverain ait pitié de son âme et l’Accueille au Paradis des bienheureux. Amen !!!

En hommage au Piroguier, la rédaction vous plonge au bon souvenir de ses quelques chroniques aussi pertinentes les unes que les autres. Pour que ton souvenir demeure !