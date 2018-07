Taux de réussite, recalés… : Le Bac 2018 en chiffres

Ils sont 148.335 candidats 153.867 inscrits à s’être présentés au bac 2018, selon les données publiées par l’Office du Bac, repris par Sud Quotidien. Le taux d’admission au premier tour au niveau national est de 15,17%, soit une légère hausse par rapport à l’année dernière avec 12,5% de taux de réussite. Dans ces statistiques 2018, l’office du Bac annonce qu’il a été enregistré 39 mentions Très bien, 463 mentions Bien et enfin 3290 mentions Assez-bien. 41.128 candidats ont été renvoyés au second tour. Pour les séries scientifiques, notamment la Série S5, il y a eu zéro admis au premier tour. Seuls 08 candidats sur 25 ont été admissibles. Pour les séries littéraires, la L2 a enregistré le plus de résultats avec 14,61% d’admis au 1ertour sur 68.459 candidats présents. Pour le taux de réussite par région, Dakar caracole en tête, avec 8441 candidats au 1er tour sur 41.482 présents. 11. 584 sont admissibles au second tour. Dakar est suivie respectivement des régions de Ziguinchor avec 1067 admis et 2988 admissibles et de Kaolack, avec 1576 admis et 3.407 admissibles. Kédougou, qui a le plus faible nombre de candidats a un taux de 101 de réussite d’office et 273 admissibles.