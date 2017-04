Taxi Djolof : Linguère en route

En véritable stratège, Aly Ngouille Ndiaye a attendu le jour de la fête du 04 Avril à Linguère dont il est le Maire pour provoquer une liesse populaire en faisant défiler, à la surprise générale, une dizaine de taxi à gaz, des véhicules confortables, commodes et climatisés dans cette cité où règne souvent une chaleur torride et infernale. Alors que le Préfet salue l’esprit d’innovation du Maire devant une population communale en fête, Aly Ngouille Ndiaye, sans triomphalisme, considère que son geste est simple et normal.

L’exemple est à magnifier. En cette veille d’élections législatives, les élus locaux, particulièrement les Maires, bombent les torses et engagent un activisme politicien, certainement parce que peu sûrs de leur poids et de leurs forces électorales. Dans presque toutes les cités urbaines, le travail communal est en apnée à cause de la période pré-électorale et de la bataille pour les investitures.

Mais Aly Ngouille Ndiaye a mené le jeu acrobatique d’un stratège politique. Il joue sur le visible et refuse, à Linguère, les sentences et les promesses. Personne n’avait su que des taxis à gaz transformeraient la physionomie de la commune. Et cette innovation qui fait débat dans la Capitale du Djolof apparait comme une gifle administrée à l’ancien Ministre Habib Sy qui ramenait tout à sa personne, comme avec cette radio qui a perdu d’audience et qui s’appelait Aïda Fm, du nom de sa mère Ada Seck. C’est aussi un camouflet assené à Djibo Ka et à ses ouailles de l’URD qui agitaient la légitimité d’être tête de liste aux Législatives.

Déjà rien n’est joué et les populations de Linguère investissent elles-mêmes Aly Ngouille Ndiaye devant des responsables politiques rendus amorphes et sclérosés par l’accueil à l’applaudimètre de ces taxis. Non seulement ces taxis rendent commodes la circulation urbaine, mais ils participent à la création d’emplois avec des jeunes déjà en selle dans une Commune qui est bien en route.

