Taximan sénégalais tué au Usa: Les présumés meurtriers arrêtés

Les présumés tueurs de notre compatriote Elhadj El hadj Mansour Seck, conducteur de taxi au Usa, ont été arrêtés. Il s’agit de Javonta Lakeith Williams et Quinn Louis Giles.

Tué pour 100 dollars

Selon les médias américains, les deux hommes, qui voulaient voler à leur victime ses 100 dollars, l’ont tué avec une arme de calibre 40. Javonta Lakeith Williams a été inculpé pour meurtre au premier degré, de tentative de vol avec une arme dangereuse et de vol en réunion avec une arme dangereuse, selon la police de Garner. Il aurait volé 100 dollars à sa victime et l’aurait menacé avec une arme de poing de calibre 40. Et les archives pénitentiaires des Usa montrent qu’il avait été libéré sous condition le 19 avril dernier, alors qu’il purgeait sa peine de quatre ans pour vol.

Quinn Louis Giles, âgé de 28 ans, a été arrêté et inculpé pour tentative de vol avec une arme dangereuse et de complot en vue de commettre un vol avec une arme dangereuse. Lui aussi, avait déjà un casier judiciaire.