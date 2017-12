Taylor Swift offre une maison à une fan enceinte et sans-abri !

Stephanie est une fan de la première heure de Taylor Swift et de ses musiques, dont elle ne se lasse jamais. Cette jeune femme connaît par coeur ou presque le répertoire de l’artiste mondialement connue. Mais voilà, si les chansons de Tay-Tay égayent sa vie et lui donnent envie de se battre, Stéphanie a traversé bien des tempêtes. Sans abri et enceinte, elle a vécu le pire… jusqu’au jour où sa situation est revenue aux oreilles de la superstar qui s’est empressée de lui offrir les clés d’une maison et le nécessaire pour s’occuper du bébé.

« J’ai beaucoup hésité à poster ce message. J’ai finalement décidé de vous dire ce que Taylor a fait pour moi ce soir-là. Ce que beaucoup d’entre vous ne savent pas, c’est que pendant 8 mois de ma grossesse, j’étais sans-abri. Pour faire court, notre appartement a été fermé pour des raisons sanitaires et nous avons tout perdu. Pour ajouter au stress, à ce moment-là, Matthew a perdu son travail. Ma mère a raconté à Taylor ce qu’il nous arrivait et lui a juste demandé de me faire me sentir spéciale au concert à Manchester auquel j’assistais. Après le concert, Taylor nous a fait venir dans sa loge et elle m’a dit : ‘Stephanie, tu es dans ma vie depuis longtemps et tu ne m’as jamais rien demandé. Tu aurais pu m’en parler, et je t’aurais aidé. Mais tu ne l’as pas fait. Ta mère m’a raconté…’. Elle m’a dit qu’elle voulait me rembourser le prix de ma place de concert ce soir-là. Ce qu’elle a vraiment fait, c’est nous aider à acheter une maison et tout ce dont j’avais besoin pour mon bébé. Elle m’a dit : ‘Je veux que tu profites de ta fille sans te préoccuper du matériel.’ Ce soir-là, elle m’a donné la main et m’a porté au-dessus du sol. De la même façon qu’elle l’a fait pendant 12 ans. Je l’aime pour toujours », a raconté la principale intéressée sur l’application lancée par l’interprète de « Shake It Off ».