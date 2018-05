Tchad : une ministre refuse de prêter serment sur la Bible

Rosine Amane Djibergui, ministre de l’aviation civile, du transport et de la météorologie nationale a refusé de prêter serment en jurant sur la bible comme le recommandent les dispositions de la nouvelle constitution de la quatrième république.

La ministre souhaitait prononcer un engagement devant la nation et non devant Dieu. Le président de la Cour suprême l’a immédiatement remplacé par un haut cadre de l’armée, le Général Mahamat Tahir Rozi qui lui, a aussitôt prêté serment. On peut dire que la ministre a été sanctionnée pour ses croyances religieuses et ceci est un précédent dangereux pour notre pays. Cela pose un problème sur la séparation de l’église et l’Etat.

Evariste Ngarlem Toldé, Politologue

Rosine Amane Djibergui a été plusieurs fois ministre avant de devenir membre active du présidium du forum national tenu 19 au 27 mars ayant abouti à la mise en place de la quatrième république voulu par le président Tchadien. La constitution exige des membres du gouvernement de prêter serment devant le président sur le coran au nom d’Allah pour les musulmans et sur la bible au nom de Dieu pour les chrétiens. Peu avant, au cours de la même cérémonie, la ministre de la communication et porte-parole du gouvernement Madeline Allingue avait refusé de « jurer » au nom de Dieu mais « promettre »au nom de Dieu, jurer étant un blasphème pour les chrétiens. Elle avait momentanément été suspendue mais le président de la Cour suprême était revenue sur sa décision de la suspendre quelques minutes après.